Oliendo a hospital

Dicen unos que a la muerte se la espera en cualquier parte, que “para morir nacimos”. El filósofo francés Blaise Pascal dijo que “es más fácil soportar la muerte sin pensar en ella que soportar el pensamiento de la muerte”. Sí, don Blaise, pero cuando la huesuda anda apenas dejándolo a uno por Descartes, es muy difícil sacarla del pensamiento y aparece la tanatofobia, que es verdadero culillo a la esquelética señora.

¿Hay tanatofobia ante lo que está pasando con el covid-19? En algunas personas sí, y hay loables actitudes de prevenciones en muchos. En otros, las necesidades y la pobreza le ganan al miedo; en otros, incluidos gobernantes como Donald Trumpudo, Jair Bolson…aro o López Obrador, a veces sobrador, hay irresponsabilidad pura.



En Estados Unidos hay más de tres millones y medio de contagiados y van más de 137.000 muertes. Pero muchos trumpistas no usan tapabocas, y en casos, ni taparrabos. Increíble ver llenas las playas de la Florida, ahora nuevo epicentro del covid, donde Trump gozaría viendo curvas, pero no de la pandemia.



En Colombia estamos en un momento muy difícil. El Ministerio de Salud confirmó el jueves 215 muertos por covid-19 y con esa cifra llegábamos a 6.029. Ese mismo día se reportaban 8.037 nuevos contagiados, las cifras diarias más altas hasta hoy. Con el agravante de que, como entre políticos, muchos son “sospechosos”.

Este fin de semana es puente del 20 de Julio. Quedémonos en casa, no nos las demos de pegar un grito de independencia, porque del florero de Llorente podemos pasar al florero de Jardines de Paz.

Hay casos muy dolorosos. Esta semana vimos en este diario el drama del taxista que infectó a su familia y, por suerte, salieron adelante. Este gremio está muy expuesto. Yo le pregunté a otro taxista por su trabajo estos días, y me dijo: “Esto está muy… hijuepu...erca –el erca, es mío–. Yo llevo mi tapabocas, me fumigo con alcohol cada rato, cargo mi gel antibacterial… Ya huele uno a hospital. Y no hay carreras”. Le insinué que se quedara en casa. “¿Y qué comemos con mi familia?”, me respondió emprimerado. Ahí, la carrera, casi la pego yo.



El hecho es que aquí casi todos olemos a hospital. La nota de ayer ‘Bogotá: una ciudad que se está quedando sin UCI’ es impresionante. Y que los enemigos de Claudia López, por intereses políticos o por homofobia, no la culpen. Bogotá tiene más de 8 millones de personas, millares en pobreza, y el Gobierno tuvo que reactivar la economía y hubo un día sin IVA y con tumulto al 90 por ciento. El esfuerzo ha sido enorme. Bogotá aumentó la capacidad de UCI de 935 camas a 1.656, en cuatro meses. Pero para esto nadie estaba preparado. Y la lucha contra el virus de la indisciplina es muy difícil. Por ello, ya casi no hay camas pa’ tanta gente. Esa es la dura realidad.



“En Bogotá se desocupa una cama y en menos de una hora vuelve a llenarse”, dice el anestesiólogo Jairo Pérez Cely, quien dirige una unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Nacional. Y cuenta sobre el complejo manejo de los pacientes, el duro golpe de ver cada día que tres o cuatro parten a la lista de Dios. El pensar en las familias de cada uno, que los dejan en recepción de la clínica y tal vez no los vuelvan a ver. Sin duda, los médicos están poniendo una alta cuota en vidas, en tranquilidad en sus hogares y en su estado emocional. Y pensar que unos torpes los atacan.



Estamos oliendo a hospital. Y ganarle a la muerte no es solo tarea de Iván Duque o de Claudia López, o un alcalde o gobernador. Es de todos, unidos, tomando decisiones políticas por consenso, sin mediciones políticas ni odios. El lavado de manos y el tapabocas son urgentes, se deben usar siempre, pues es de vida o muerte. Es cosa de responsabilidad, de respeto por su familia y por los demás.



Y este fin de semana es puente del 20 de Julio. Quedémonos en casa, no nos las demos de pegar un grito de independencia, porque del florero de Llorente podemos pasar al florero de Jardines de Paz.



Luis Noé Ochoa

luioch@eltiempo.com.co