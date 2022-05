‘O cambian o los cambian’

La campaña política se puso como para alquilar galpón, como decía un gallo. El paisano Rodolfo Hernández repunta en las últimas encuestas. En la de Guarumo, publicada ayer, llega ya a un 20,3, frente a 37,9 de Gustavo Petro y 30,8 de Federico Gutiérrez. Y en la de Invamer, publicada el jueves, Hernández alcanza 20,9, contra 40,6 de Petro y 27,1 de Fico. Está de tercero, pero sin duda va Pidecuesta arriba y les puede pegar un susto a los dos punteros, si le alcanza el tiempo.



Esto me hizo recordar a una querida campesina que le decía a un loro: “Rodolfo, ¿quiere cacao?”. Rodolfo quiere cacao, pero sobre todo quiere votos y quiere la Presidencia, pues se está volviendo el fenómeno político de esta campaña, agresiva como nunca, con ‘jugaditas’ sucias, polarizada, con odio y 84 municipios en riesgo electoral extremo. Y eso cansa. ¡Cansó!



Yo no soy politólogo, pero con mi lógica ecológica, con mi malicia indígena de Suaita, me aventuro a analizar por qué el exalcalde de Bucaramanga, la bella, se está disparando.



Mi profesor Francisco Miranda Hamburger me enseñó que las elecciones suelen ser un pulso entre continuidad y cambio. Pues hoy, por la situación del país, por la vieja política, por la polarización, por las peleas de los líderes, la mayoría de los electores quieren un cambio. Además, cuando la percepción de los gobiernos es tan negativa, la gente toma ese camino. Es decir, el escenario está que ni pintado. Por eso tal vez puntee Petro, pero en segunda vuelta lo pueden poner a sudar Petro...leo.

Creo que Rodolfo Hernández atrae a muchos porque es un candidato independiente políticamente, que no surge ni del uribismo, ni del santismo ni de los viejos partidos. Y también por su manera distinta de aproximarse a la gente, sin estrategias de las viejas políticas, hablando en tono popular, frentero, con humor, e inclusive se deja ver cascarrabias. Muestra, seguramente con intención, que con él la vaina es arrecha la joda, mano; muestra que cualquier ‘pingo’ no se lo pasa por manteca. Y tiene una campaña publicitaria exitosa. Y como es rico, la gente interpreta que no necesita llegar a robar.



Pero además, le habla a la gente de lo que le duele, sin adornos. Quitarles la chequera a los corruptos, recompensa de 20 por ciento a quien denuncie a un corrupto, y creo que le encima un cabro con pipitoria. Y en un país donde la corrupción es el ‘plan’ de cada día, y al tiempo la inequidad social es tal que mientras a unos les dan ‘mermelada’ a otros le dan bienestarina, mensajes así calan. Y habla también de colonias penales agrícolas, cobertura universitaria cien por ciento, etc.



Y como la gente está cansada de las peleas entre derecha e izquierda, una tercera vía tiene espacios. Ese, creo, es el secreto para que Rodolfo se esté volviendo una especie de abuelo de la juventud; el ‘viejito’, le dicen.



Esta semana está interesante. ¿Y después? ¿Cómo sería si Hernández le gana a Fico? ¿Qué alianzas se harían? ¿O si queda cerca? Va a ser el ‘viejito’ más atractivo de Colombia. Pero el mensaje que está enviando es claro para la clase política. Es el mismo que les dijo Valencia Cossio: “O cambian o los cambian”. El hecho es que Hernández se puso de moda. Los viejitos están de moda.



Por ahora, mi voto es por el de más pelo, el de los crespos, que habla poco pero es un gran dirigente. Mi voto es por Alberto Gamero, a ver si ahora sí Millonarios logra la estrella 14.



Y se me pasaba darle las gracias a Santos, que sigue siendo una gran imagen de Colombia en el exterior, una imagen de que en este país hay gente de paz y de empuje, que nos une. Gracias y felicitaciones a Santos Borré por ganar la Europa League con el Eintracht Frankfurt. Lo mismo a Luis Díaz, por la FA Cup con Liverpool. Hay grandes jugadores, pero no fuimos al Mundial. Dirigentes, “o cambian o los cambian”.

