Nuestro trago amargo

No estoy pa’ chistes, me decía mi viejo, cuando yo hacía pilatunas y luego quería verle ampliar el bigote con una sonrisa suya. Estos días recuerdo una en la hoguera de leña seca el 7 de diciembre. Cuando ya quedaba la brasa, se doraba pavo para la familia. Este niño, pícaro e inocente, además de bruto, había recogido un par de ‘golpes’ de los voladores que no estallaron y sin pensar en las consecuencias los lancé a la brasa para ‘asustar’. Fue un atentado terrorista, que acabó la cena.



Hoy me parece que la sociedad no está para chistes. Los atentados de verdad y las muertes son de cada día. Me da la impresión de que este país es cada vez más triste. Hay pocos motivos de alegría general. Hay mucho estrés, el humor es escaso, la gente parece ir más a funerales que a fiestas. Eso es muy grave, porque un pueblo irascible, dolido y con miedo, es una bomba de tiempo. Pero vivir “sabroso”, que es el anhelo, desafortunadamente aquí no es fácil.

Hay que apostarle a la paz negociada, claro que sí. Pero no puede el Presidente aflojar en seguridad y en presencia militar en los territorios, pues los violentos siguen enviando mensajes firmados con sangre. Es torpeza. Como nos decían antes los papás, correa en mano, “no entienden por las buenas”. Este país debe unirse contra los violentos.

Lo que viven en el Arauca vibrador los hermanos de la espuma, de las garzas y las rosas, es de miedo. “Amo, río, canto, sueño, / con claveles de pasión”, dice el joropo. Tendría que ser así, como derecho. Pero la guerra entre Eln y las disidencias de las Farc por el territorio, mejor, por la coca, este año ha dejado 340 muertes. En los últimos 10 días 17 personas fueron asesinadas. Hay crímenes, desplazamiento (van unas 20.000 personas que no pudieron hacer su hoguera), hay reclutamiento de menores. Y así están en el Cauca, otra zona en disputa entre estos grupos. Por todo esto, el Presidente debe tensar la rienda, porque ya enterramos también valerosos soldados de la patria.

Estamos de fiestas, pero la muerte también mueve el esqueleto. Es que aparte de los muertos de la guerra hay personas sin conciencia que ponen su cuota trágica. Por acá, más cerca, “en pleno centro de Bogotá”, como canta el genial Jorge Velosa en La cucharita, y en otros barrios, el licor adulterado ha matado ya a 16 personas, y muchas otras han sido intoxicadas, especialmente con un guaro llamado Rey de Reyes que, según la Secretaría de Salud, contiene etanol. Y seguramente los adulteradores, inconscientes de su crimen, brindan hasta caerse de la perra, como las pulgas, con buen ‘güisqui’.

¿Qué nos pasa? ¿En qué ser cabe que por unos ganarse unos pesos terminen matando personas, o dejándolas ciegas o en estado de coma? Ahí hay otra tragedia. Y eso que la policía y la alcaldía trabajan duro. Este año en Bogotá han decomisado 1.135 botellas de licor adulterado o de contrabando. En la Costa, en octubre, la policía incautó otras 1.000 y más de 2.000 estampillas, etc. Y capturó a tres personas y otros cuatro animales, entre ellos un mono aullador. Confiemos en que estuviera en sus cabales.

Este país ha sufrido mucho, nos hemos matado con sevicia por años. Ya es hora de que los violentos silencien las armas. Elenos y disidencias: hombres, mujeres y niños de Arauca y Cauca, que están fuera de su guerra, tienen derecho a pasar Navidad en sus casas. Ellos sí son la primera línea de gente laboriosa y pacífica.

De otro lado, la policía debe seguir su lucha y todos prevenir, además de denunciar a los chiviadores. Porque es imposible que nadie sepa dónde quedan esas fábricas de muerte o que los empleados tengan la conciencia adulterada. Debemos todos poner un granito de arena para evitar este desfile fúnebre nacional y poder brindar en paz y sin miedo.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com.co

