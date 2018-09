Nuestro cantante en la ONU

El presidente Duque va a cumplir dos meses en la Casa de Nariño. Y ya marca un estilacho, como decía Cantinflas. No se embejuquen, uribistas, pero, aunque no lo crean, se parece a Santos y también a Uribe. A Santos, en su tono conciliador y de unidad nacional. Y él prefiere la paz negociada.



Y, como buen cantante, parece haber entrenado para el concurso 'Yo me llamo'. Y se llama Álvaro Uribe. No sé qué dirá la aún bella Amparo Grisales, pero yo creo que se parece, sobre todo, en los agudos y los peliagudos. Dios quiera que no se parezca en los falsetes, ni en lo grave ni en lo que le graben.

En la conexión con el público es muy parecido a Santos. Como este, a veces tiene más sintonía en las galerías internacionales que en su país, donde muchos, incluidos algunos del balcón del Centro Democrático, quieren que ponga la voz en la tesitura de ‘albarítono’. Pero, tranquilo, presidente Duque: en ese tono medio va bien, no se deje azuzar por quienes están ya roncos de pedirle declaraciones de guerra y necesitan gargarismos de jengibre con mermelada.



Le fue bien al cantante colombiano en su viaje a Estados Unidos, así Donald Trump le haya dado un OK condicionado, pues dijo que espera que cumpla sus promesas de una fuerte posición ante las drogas o de lo contrario sería un presidente más. Y seguramente le dejó tareas.



En la Asamblea General de las Naciones Unidas, en “New York, New York” –como entonaba la verdadera Voz, Frank Sinatra–, Duque le cantó la tabla a Venezuela diciendo lo que es hoy el régimen de Maduro: una dictadura. Y pidió que el mundo actúe para que ese éxodo trágico llegue a su fin y “el pueblo pueda ver florecer la esperanza”. Y este aparte debió de levantar de la silla a ‘sus excelencias’ y ‘erizar’ de emoción los cuerpos diplomáticos: “Es la crisis migratoria y humanitaria más indignante de la historia reciente de la región por cuenta de una dictadura que aniquiló las libertades”. Sin duda. Lo que hace Maduro es un crimen de lesa humanidad, y tenemos que ayudar al pueblo hermano.

En tono santista, sobre nuestra paz dijo: “Es un objetivo de todos los colombianos”. Bien. Y se quitó el sombrero para pedir “una colaboración para el artista nacional”, como decía un viejo divertido hace años en el parque de las Nieves, en Bogotá. “Esperamos contar con el apoyo financiero de la comunidad internacional para dar la solidez necesaria al proceso”, manifestó. ¿Sería que se erizaron?



Con lo que sí se debieron de erizar, sobre todo el vice de EE. UU., Mike Pence, fue con las drogas. Nuestra voz en la ONU afirmó que estas son una amenaza global y reconoció que nuestros cultivos crecen, pero “el trabajo es de todos y requiere de todos los países, incluyendo aquellos donde el consumo crece o los que son fabricantes de insumos químicos”. Mono es, la derecha lo pone...



Bien cantado, pues uno ve cifras espeluznantes. En Estados Unidos hay más de 27 millones de adictos a las drogas. Y allí consumen 160 toneladas de cocaína al año. Es un problema global, sí, señor. Y estas aguas negras tienen dos orillas. Unos producimos y otros hacen la compra, y “el que la hace la paga”. El Tío Sam nos deja tareas, pero ellos tienen que hacer la suya. Tratar médicamente a sus adictos y ayudar sin reserva en el plan de sustitución y la interdicción, he ahí la cuestión.



Y no nos dejemos meter como trampolín en una guerra con Venezuela, que los muertos los ponemos aquí, como con la coca. Y se puede armar una guerra mundial, porque allí tienen intereses los rusos y los chinos. No olvidemos que Trump vive sufriendo del nervio asiático. Y siga cantando en tono conciliador, presidente Duque; defienda la paloma de la paz, la del centro, no Democrático, sino de Bogotá. Y del país.



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com