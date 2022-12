Llegó diciembre con su alegría, / mes de parranda y animación / en que se baila de noche y día / y los quemados son un montón.



Ya empezamos estas fiestas de-cembrinas, que muchas veces, tristemente, terminan en tragedia, pues sea por nuestra ‘idiotisingrasia’; por nuestra cultura, que festeja entre pólvora, armas y licor, júpale; por lo que llamamos ‘la violencia’, se ha llegado a que en un cumpleaños matan al cumplimentado. Hace poco lo vimos cerca de Curramba la bella. Y eso que le acababan de decir que los cumpla feliz, hasta el año diez mil.

“Os pasa cada cosa…”, me decía un querido y valiente torero español cuando los narcos festejaban con bombas y platillos. Y no aprendemos, no sabemos celebrar. Cómo es que en la tradicional alborada el miércoles para saludar este último mes del año, arrancamos ya con ocho lesionados con pólvora en Medellín, Cali y Armenia. Y eso sin contar a Millonarios y Santa fe.

Nos pasa cada cosa... En Medellín, la noche del primero de diciembre, dos personas sufrieron amputación en sus manos por manipulación de pólvora. Y hubo dos incendios por causa de globos, 8 carros, 37 motos y una casa afectados…

Y algo que conmueve: en una celebración familiar en que festejaban el primer mes a un bebé, resultó quemado el bebé. Le pongo una luz a Dios por la salud de él, quien está siendo atendido en un hospital de alta complejidad.

A veces el diablo parece meter la mano para dañarnos la fiesta y la vida. Esa familia feliz, de la Comuna 16, en Belén, por más significación de Natividad, fue víctima de una fatalidad. Según contó la subsecretaria de Salud Pública, utilizaron un volcán para festejar, pero en la decoración había bombas con helio y la llama entró en contacto con los globos inflados con material inflamable. Es que... ¡nos pasa cada cosa...!

Allí, en la ciudad que se ilumina más, atractivo nacional, que debería ser paz y fiesta sana, a un joven de 19 años le arrojaron un maletín cargado de pólvora y resultó herido en las piernas y los genitales. Y en Cali le lanzaron un artefacto llamado ‘tumbaborrachos’ a un transeúnte, en sano juicio, y tuvo que ser trasladado a un hospital.

¡Nos pasa cada cosa! La violencia de los que echan pólvora todo el año no para. Esa noche en la capital de Antioquia hubo 8 homicidios, al parecer por disputas entre grupos delincuenciales.

Empezamos muy mal este diciembre. El Gobierno se preocupa y la ministra de Salud ya lanzó la campaña ‘El cambio es sin pólvora’, que también debe valer como mensaje para el Eln, las disidencias y los demás grupos violentos.

Es increíble que hayamos llegado a que nos dé miedo festejar porque la muerte se mete al baile. El año pasado entre el 1.º de diciembre de 2021 y 6 de enero del 2022 hubo 1.052 quemados; de ellos, 315 niños. Y ya viene la noche de velitas. Esta es una tradición llena de fe, en que se honra a la Virgen y se piden cosas a la luz de las velas, pero también hay quemados.

Pidamos salud, pues el covid ahora nos quiere morder en forma de ‘Perro del infierno’. Y ya se exige de nuevo el tapabocas y la distancia social de dos metros. Claro que esa siempre ha existido. Se llaman estratos. Pidamos por los líderes sociales y los defensores de derechos humanos. Es triste y vergonzoso que este año ya iban 171 asesinados. El año pasado fueron 164. O sea, 315 hogares tendrán una amarga Navidad. Parodiando una canción decembrina, “El año pasado dijo que en este pararía, y todo ha sido mentira, por eso llora la patria mía. Arbolito lindo de Navidad”.

Pidamos por que no haya más quemados. Que la Inmaculada ilumine a los alcaldes y a la policía, que se sancione duro a quienes manipulan la pólvora, sin ser autorizados y a quienes la venden a menores. Quemar un niño es delito, es marcarlo para siempre.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com.co

