Nos gusta ‘echar tierra’

Hoy, April twenty three, es el Día del Idioma español, que nos lo trajeron los que un 12 de octubre de 1492 gritaron ¡tieeeerra! De la lengua hemos perdido mucho del bien hablar en esta Atenas suramericana. Y de la tierra que descubrió don Cristóbal Colón queda poco. De selvas, fauna, aguas, especies, cada día hay menos.



(También le puede interesar: En un Rincón del alma)

La fertilidad de la tierra se ha perdido porque la fumigamos, la quemamos, talamos, perforamos, explotamos. A vuelo de pájaro, recuerdo que en 2020 se perdieron 171.000 hectáreas de bosque. Como para sentarse a llorar en un tronco.



Un ecologista me dijo: “Aquí tenemos ‘palito’ para deforestar”. ¿Y no hay una selva de normas y leyes y entidades? “Pues ,sí, pero se les echa tierra...”. Es que el que a buen árbol se arrima... lleva una motosierra, y no pasa nada. La tierra es todo, es la vida y, como paradoja, por ella nos matamos. Putin está cometiendo horrendos crímenes de guerra en Ucrania por un pedazo de tierra y por ambiciones dementes. Y aquí hay muchos crímenes por la tierra, a los que se les echa tierra y ya casi ni nos aterra. Le echamos tierra a todo. Comenzando por los mismos seres humanos.

Aquí se necesita consciencia; que cada quien cumpla su misión, sus responsabilidades y sus promesas. FACEBOOK

TWITTER

En este país en el que la corrupción sí se da silvestre, da miedo que se le eche tierra, por ejemplo, al proceso del anticipo de 70.000 millones a Centros Poblados para cobertura de internet en escuelas rurales de varios departamentos, en los que muchos niños, de escasos recursos pero con muchas ilusiones, deben subirse a los árboles que aún haya para encontrar señal. ‘Dacu’, dicen los muchachos ahora que hablan en apócopes. Quiere decir: da culillo. Claro que también dicen ‘daca’. Y dacu que se les eche tierra a muchas más investigaciones por corrupción, aunque hay que confiar en la Fiscalía.



Confiemos en que no se les eche tierra a los crímenes que vemos todos los días. Los de Arauca y Cauca, por ejemplo, pues a diario los criminales talan vidas. No les echemos tierra a asesinatos miserables como el del menor Miller Steven Falla, el pasado 2 de abril en la localidad de Kennedy, por robarle un celular. Dacu.



No le echen tierra, tampoco, por Dios, al crimen de Cristina Camilo Sedano Chaparro, joven profesional de 26 años, víctima de cinco hampones en Teusaquillo el pasado 17 de abril, por robarle la bici. Dacu, porque son tantos los crímenes en este país del desangrado Corazón que muchos quedan en la noticia de un día, en el dolor y la tragedia de un círculo familiar, y luego pasan al olvido que seremos y no merecemos.



Los menores son víctimas diarias, y parece que la sociedad y muchas autoridades reaccionáramos menos que ante la deforestación, que es mucho decir, porque cada vez se nos ve más un corazón de palo. No les echemos tierra a los abusos con el PAE. No solo se les ha dado comida en mal estado a los niños, incluida, en Santander, una dieta desbalanceada de carne de caballo viejo y arroz con corrupción en su salsa y buena porción de inhumanidad, sino que ahora, como si PAE significara Pa Esperar, en varios departamentos aún no se establece el servicio. Gobierno, gobernadores y Secretarías de Educación, no les echen tierra a sus deberes, que los niños necesitan con urgencia ese alimento.



Y dacu que poco a poco les vayamos echando tierra, o al menos que caminen lento, como perdonando el viento, a las 163 denuncias de abuso sexual contra niñas y niños en los colegios oficiales de Bogotá. Qué horror. Otra vez: confiemos en la Fiscalía.



Aquí se necesita consciencia; que cada quien cumpla su misión, sus responsabilidades y sus promesas. Por ejemplo, que los candidatos sean realistas, que no prometan puentes donde no hay ríos, ni trenes por la selva, para después llegar al poder a echarles tierra. Dacu. Lo que se necesita es que todos tengamos bien puestos los pies en la tierra.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)