Escribo trasnochado y nervioso, como millones de colombianos hoy, quienes seguramente lo pensaron dos o diez veces antes de conciliar el sueño, sobre todo quienes viven en pisos altos, después de que se estremeció la tierra este jueves y volvimos a invocar a San Emigdio y a pedir, como los antiguos, non tembles, terra, mientras los edificios se mecían como borrachos. Un temblor es de las cosas más serias e impresionantes que existen sobre la tierra, valga decirlo, y no es chiste, pues con ello no se juega.



El del jueves, a las 12:04 de la tarde, fue de una intensidad de 6,1 en la escala de Richter. Uno de los más fuertes de los últimos años. El del Eje Cafetero, el 25 de enero de 1999, que dejó 1.125 personas muertas y miles de heridos, fue de 6,2, a 17 km de profundidad. Es espantoso. Pero, pasado el sacudón, muchos hacen bromas. No sé si es bueno algún toque de humor. A lo mejor, es tal el susto…

Por ejemplo, dije que la gente no tendría claro quién era en realidad Richter. Y un simpático, dándosela de erudito, me dijo “no charles”, porque era Charles Francis Richter, como se llamaba el científico y sismólogo, que con el alemán Beno Gutenberg lograron establecer la escala de magnitud de un sismo desde su epicentro. La escala de Richter indica que esta vez fue en Calvario, Meta, a solo 30 kilómetros de profundidad. Ha podido ser más grave, pero parece que sí se ha construido mejor en Colombia, y eso alivia.

Se hacen bromas y se lleva todo a lo político, que aquí para muchos tiembla todos los días; que tiemblan los ministros de Petro; que tiemblan en la Federación de Cafeteros, porque el Presidente se las quiere dar de café con leche y pretende quitarles el contrato del Fondo Nacional del Café; que tiemblan los implicados por ‘Macaco’, que puede venir a hablar macaca; que después de un temblor todos somos ‘chismólogos’, que el Calvario queda en la Casa de Narino y que todo el año ha sido de réplicas; que el jueves fue “un día movidito”…

De todo se escucha, pero los movimientos telúricos, más de alta intensidad, son tal vez lo más serio y trascendental que le puede pasar a la humanidad y así hay que tomarlos. Primero en el respeto a las reacciones de cada quién. Aquí lo fundamental son los protocolos rigurosos, la solidaridad, las voces de calma y apoyo y atender a los brigadistas. Gracias a ellos, porque saben dominar sus propios temores y nos guían.

En un país como el nuestro, en zona de sismicidad, que ha vivido terremotos recientes, hay sobrevivientes de ellos. Cómo olvidar Popayán aquel Jueves Santo de 1983, donde 260 personas perdieron la vida y hubo centenares de heridos. Así que las reacciones en los segundos eternos de un temblor son diversas. Hay personas calmadas, pero las hay que no les dan las piernas ni el corazón. Ni se diga la mente. Dios le dé paz eterna a María Liz Moreno, la joven que entró en pánico y se cayó del edificio donde vivía en Bogotá.

Es vital que haya conciencia de dónde estamos parados. Se necesitan políticas amplias y constantes de prevención, desde las aulas, en las empresas, en los hogares. Se requiere que los constructores no aflojen en cuidar la sismorresistencia como si en cada edificio fuera a vivir un familiar, pues de ellos dependen nuestras vidas.

Recordemos que el año pasado había 10 edificios enfermos en Medellín, después de la caída, hace casi 10 años, del Space. Y a los que se pasen de vivos, que a la justicia no le tiemble la mano. Hoy hay tecnología y hemos avanzado. Pero tenemos todos que estar alerta, saber qué hacer en esos momentos en que se nos corre el piso, no propiamente por una persona que nos deslumbre. Se requiere preguntarnos todos los días si estamos preparados, como lo hacen en México o en Japón, para un sismo de gran magnitud. Aquí sí urge un pacto nacional de prevención.

