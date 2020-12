Muñecos para quemar

Escribo este 25 de Pascua cuando millones están de estrene. Unos muy felices, pues les llegó lo esperado; otros, con ese saborcito agridulce porque la prenda quedó chica o grande, o no era el color preferido. Algunos recibieron tapabocas amarillos para usar la noche del 31; muchas recibieron unos cucos lo más de cucos; ellos, solo ropa interior, porque la economía anda en calzoncillos. Cualquier cosita es cariño, dijo la que recibió un Rolls Royce.

Esta vez los regalos se mostraban a la distancia, por Zoom, y se repetía una frase que debe ser una norma cada vez que alguien sepa de un corrupto: “Que lo destape, que lo destape”. Otra frase que se ha escuchado debido a lo que hemos vivido es: “Gracias Dios, al menos estamos todos”. Es que también hay tristeza y dolor en casi 41.500 hogares donde hizo falta un ser querido que se llevó el covid-19. Dios les dé valor y permita que quienes están hospitalizados tengan pronto regreso a casa.



Pero, secados los ojos y pidiendo fortaleza para todos, esta será la semana de los cambios de prendas de las que, como dicen de unos ministros, no dieron la talla. Pero hay que ser gratos. “A caballo regalado no se le mira el diente”.



A mí, de niño, en una Navidad, mi papá me regaló un caballo brioso, un castaño que relinchaba y saltaba de la felicidad y en el que recorrí como de aquí a Belén, donde nació el Niño Dios. Era un caballito suave de rienda, pues solo era un palito con cara de pura sangre. Pero, para mí, era un caballo. Lo quise mucho, además porque había sido hecho a mano por mi inolvidable viejo, que me lo entregó envuelto en una sonrisa. Todo lo armó él. Hasta le hizo una preciosa rienda de cabuyas que él torció sobre su pierna y luego tejió en forma de trenza. Eran otras navidades. Más libres, con menos temor.



Ojalá en este 2021 la vacuna sea el mejor regalo para todos, pues está cerca, pero vamos algo quedados frente a otros países, incluso de la zona. Que vengan las vacunas, que todo salga bien, que no se cuele la politiquería, y al que trate de aprovecharse de semejante necesidad para hacer política “que lo destapen, que lo destapen”. Porque sería ruin. Pero se sabe que hay políticos que aprovechan hasta un velorio de pobre. Y 2021 es de campaña política.



Pero el tiempo no se detiene y ya estamos viendo qué hacemos para el 31, pues ya queremos que termine este año horrible, en que pocos deseos y vaticinios se cumplieron. Lo de darle la vuelta alrededor de la manzana, maleta en mano, no se le cumplió sino al extécnico de la Selección Carlos Queiroz, porque en este encierro ni siquiera se les salió a los parlamentarios, que son lobos del aire.



Pero hay que apostarle a que el año negro quedará atrás. Esa palabra ‘resiliencia’ no es más que comenzar de nuevo, con más verraquera después de una adversidad. Es coraje para reponerse. Y de eso tenemos mucho los colombianos. Hoy todo es resiliencia: yo invité a una amiga a una resiliencia y casi me pega. No sé qué entendió.



Resiliencia, coraje, como se llame, tenemos que salir de este trance. Vamos a quemar los años viejos que nos han mortificado: el peludo covid-19 tiene que ser cenizas, y la autodisciplina es clave. Debemos quemar el muñeco de la corrupción, con cara de burla a la justicia. El Gobierno tiene que quemar el año viejo de los sicarios que matan líderes sociales y reinsertados de las Farc (casi 500 este año). Eso es pandemia. Además del tenebroso espanto de las masacres. Tenemos que quemar el muñeco de los feminicidios: 209 mujeres y niñas fueron asesinadas este año de pandemia. Y si sigo, hay que quemar como cien… el narcotráfico, el desempleo, la pobreza… Pero con unos diez que ardan este país será mejor. Feliz año para todos.



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com