Mundial de Catar…sis

Llegó el Mundial de fútbol de Catar. Pasaron 4 años y una pandemia en que estuvimos confinados, pues el covid-19 tuvo su mundial de terror, con 6,6 millones de muertos. Pero mañana a las 9 se dará la fastuosa inauguración. Una hora después, en el estadio Al Bayt, se enfrenta Ecuador contra la selección anfitriona. Hago fuerza para que el ágil cuy logre golear al camello con buen juego y balones a ras de piso, que en árabe se dice: va la bola baja.



(También le puede interesar: Retos urgentes del Gobierno)

Tenemos fútbol mundial, como un oasis en medio de tanta tragedia. Porque este mundo es hoy una gran cancha donde la muerte funge de local y con faltas graves contra los derechos humanos, la soberanía y las libertades. Rusia, el anterior organizador del Mundial 2018, ahora juega con la vida de miles de ucranianos, a quienes Putin se les metió al campo, con sus tiros de muerte, no con balones, sino con misiles que lanza a las tribunas de un pueblo valiente y admirable que resiste y tal vez triunfe, pero a un costo doloroso. Ojalá, oh, Alá.

Y ojalá, oh, Alá, que no se permita que este mes de partidos que verá media humanidad haga olvidar la tragedia que causa el invasor contra Ucrania. Sería un gol de taquito del criminal Putin. Que en cada encuentro ondeara la bandera del país de Volodimir Zelenski, como un grito de repudio contra quien pasó del balón a las bombas. Oh, Alá.

El balón rueda en Catar, un país rico, lleno de gas y petróleo, porque allá hay exploración, y con 2’900.000 habitantes, el 79 por ciento inmigrantes. Es tan pequeño que un saque largo puede caer en el Golfo Pérsico o en Arabia Saudita. Pero, en controvertida y criticada forma, la Fifa le otorgó la sede y allí, 32 selecciones del mundo se disputarán una copa de oro en el deporte más popular y más practicado por la humanidad.

Hay que advertir que este mundial se juega en un país en el que los derechos humanos, como los balones, son tratados a puntapiés. En esos estadios bellos, como inmensas obras de arte en las que caben hasta 90.000 personas, parece que el hormigón fue humedecido con sangre de miles de inmigrantes, a quienes la violación de los derechos laborales los llevó a la muerte.

Según el diario The Guardian, con base en testimonios de los países de origen de esos inmigrantes y en Amnistía Internacional, allí habrían muerto 6.500 trabajadores, a quienes se dice que el único descanso que les daban era el descanso eterno, pues morían bajo un sol canicular, sin derecho a reposo ni al retiro, porque les confiscaban el pasaporte.

Hay que advertir que este mundial se juega en un país en el que los derechos humanos, como los balones, son tratados a puntapiés. FACEBOOK

TWITTER

Qué lástima que no está la Selección Colombia, que jugó, pero con nuestras ilusiones. El fútbol es una pasión, un alivio, una ola anímica social que puede hacernos olvidar un poco de recesiones, incertidumbres y reformas. Y es motivo de unidad de los pueblos y de orgullo de los países. Y también interpreta a las naciones y al mundo mismo. No se puede negar que en la dirigencia de este bello deporte hay corrupción y la justicia no parece saber de expulsiones. Como pasa en la política, en lo público y en lo privado.

Pero el deporte, más que nunca, se necesita. Manchas y duelos condenables aparte, bienvenido el Mundial de Catar. Yo que me jugaba a veces dos partidos por día y me gambeteaba hasta a mí mismo, clamo por que este mundial sea un grito de libertad en ese país, donde las mujeres también tienen restringidos muchos de sus derechos y son explotadas y atropelladas; donde la homosexualidad está prohibida y no se pueden hacer manifestaciones de afecto en la calle. Creo que dará miedo abrazarse cuando haya gol. Que se cuiden los futbolistas de un carcelazo por ponerse la mano en las pelotas en los cobros de tiro libre con barrera.

Y que en cada partido se rinda un homenaje a quienes dejaron la vida para que hoy el mundo tenga una Catar...sis. Ojalá, Oh, Alá.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com.co

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)