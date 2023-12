Los patrones del mal siguen

Pasa el tiempo, pasa la vida, pasa de todo, y no pasa nada. El mundo sigue andando e incluso empeorando. Hoy, 2 de diciembre, a las 3:10 de la tarde, hace 30 años, caía en Medellín, en un tejado, en el barrio Los Olivos, Pablo Escobar Gaviria, el ‘Patrón del mal’, quien lo tuvo todo, unos 25.000 millones de dólares, y murió descalzo, casi solo, a lado de un escolta, el ‘Limón’, de ácido carácter.



No olvido el murmullo y el revuelo periodístico en la redacción de EL TIEMPO, donde el jefe era Francisco Santos Calderón, quien había sido secuestrado por Escobar. Ese murmullo era nacional, porque la policía había abatido al criminal más buscado del mundo, quien había hecho demasiado daño y sigue haciéndolo.

La vida de este narcotraficante es particular y paradójica. Comenzando por que, según sus biógrafos, en la adolescencia comenzó elaborando lápidas, luego robando lápidas y después causando los muertos para las lápidas. Y porque ese niño, inteligente, decía su mamá, que creció en el barrio La Paz, se la negó al país mediante el más cruel terror. Muy extraño todo en su vida. Murió apenas un día después de su cumpleaños, cuando le habían cantado “que los cumpla feliz hasta el año diez mil”. Pero las velitas se volvieron veladoras.

El revuelo natural era porque Escobar, o su cartel de Medellín, había causado demasiado dolor y muerte. Él había asesinado a valiosos y valientes líderes y periodistas de este país, como el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla; al líder del Nuevo Liberalismo y candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento; al procurador Carlos Mauro Hoyos; al exministro Enrique Low Murtra; a don Guillermo Cano, director de El Espectador; a los periodistas Diana Turbay y Jorge Enrique Pulido, y se dice que a unas 10.000 personas más.

El ‘Patrón del mal’, además, cometió 623 atentados, entre ellos la bomba al DAS en Bogotá, que mató a 70 personas, e hizo estallar un avión de Avianca en vuelo con 107 pasajeros inocentes a bordo. Obsesivo por las niñas de 15, también ordenaba matarlas, así como pagaba un millón de pesos por policía asesinado.

En tiempos de los carteles, de la guerra contra Escobar, nadie conciliaba el sueño, nadie caminaba tranquilo porque las bombas de verdad podían estallar en una piñata, en un centro comercial el Día de la Madre –como ocurrió–, en cualquier carro estacionado, a la entrada de los edificios. El miedo era general. Por eso, las raqueteadas para entrar a todas partes eran un examen de próstata.

Hoy hay que reseñar con repudio lo que hizo Escobar, para pensar en las víctimas que jamás debemos olvidar. Y para reflexionar en qué le pasó a este país bajo una desgracia llamada narcotráfico, del que fue pionero y que ha permeado los valores, no solo los económicos, dejando una herencia maldita del dinero fácil, que perdura hasta hoy.

¿Cómo es que muchos pueden volver personaje a quien causó tanto daño? ¿Cómo es que somos conocidos en muchas partes por este criminal, cuando tenemos tantos seres geniales del bien en literatura, ciencia, arte, deporte, y de ellos no se ofrecen afiches? ¿Cómo resultamos aquí con títulos de horror como ‘Jefe de sicarios’? ¿Cómo volvimos casi una marca el nombre del criminal, en lugar de vender, por ejemplo, café Diana Turbay, artesanías Luis Carlos Galán?

Escobar cayó y han caído otros capos, pero el narcotráfico sigue, con toda su tragedia, con muchos patrones del mal, con carteles y cartelitos, capos y capitos, Pablos y Pablitos, con sicarios casi como profesión. No se pude ignorar la historia, pero tampoco engrandecer a los victimarios. El mejor homenaje a las víctimas y lo ideal para este país es seguir la lucha sin cuartel que ellos dejaron empezada, “ni un paso atrás”; no ser tolerantes, no feriar la justicia, hacer respetar las instituciones y proteger a los honestos.

