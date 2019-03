Los goles de la mafia

Es triste y da rabia ver a un futbolista como Jhon Viáfara, que fue ídolo, vistió la camiseta de la Selección Colombia y jugó en Europa, ahora rumbo a una canchita de dos por dos, con el baño como arco, pedido en extradición, acusado de conformar una red transnacional para hacer ‘viáferes’ de cocaína hacia países de Centroamérica y a Estados Unidos.

Él es inocente hasta que se le pruebe lo contrario, pero, según la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía General de la Nación y la Dijín, las acusaciones son graves, pues las autoridades estadounidenses le venían haciendo marca personal y dicen que en los últimos años vestía la camiseta del Atlético Clan del Gol...fo y se la tocaba de pared al cartel de Sinaloa.



Nunca se nos olvidará ese golazo que le hizo Viáfara a Boca Juniors en 2004, un balón disparado desde unos 30 metros para empatar la serie y ganar por penaltis la Copa Libertadores con el Once Caldas. El gol infló la red y millones de corazones. Nada pudo hacer Roberto Abbondanzieri. Qué gol. Y él fue calificado el mejor futbolista del año en América.



Pero dicen las autoridades que, ya retirado, quiso seguir inflando las redes, pero del narcotráfico, y por ello está hoy a punto de jugar en el Texas Prison Club. Es una pena máxima.



Sí, sí, Colombia... entristece y produce ira, porque la noticia de que un exjugador de la Selección es detenido por traficar con “emputefacientes” le da la vuelta al mundo y es otra bofetada a la imagen del país.



Sí, sí, Colombia... es una desgracia, porque por momentos no somos la nación del mejor café, sino apenas de las mulas. No somos el país de las frutas y las flores, aquel donde surgen ciclistas extraordinarios como Cochise, Lucho Herrera, Fabio Parra o Egan Bernal y Nairo Quintana, que en la París-Niza hicieron el uno-dos de las lunas de miel. O el del ‘Tigre’ Falcao, James, Ospina, y de esa selección maravillosa de Pékerman –ahora de Carlos Queiroz– y de todos nosotros, que ayer jugó en Yokohama (Japón) estrenando camiseta a rayas, no como la que tal vez le espera a Viáfara en su nuevo equipo.



El narcotráfico sigue usando a los ídolos sin piedad. Desde hace muchos años puso su punto blanco en las canchas de fútbol y en muchos estadios de la sociedad y sigue matando gente a plomo, y en vida no solo a los que trafican, sino a los que consumen.



Desde los 80 del siglo pasado, muchos dirigentes quisieron hacer gol de túnel con el balón del lavado de dineros. Para saber de ese vergonzoso capítulo hay que leer el libro Los goles de la cocaína, un trabajo serio y documentado escrito por la valerosa Martha Soto, editora de la Unidad Investigativa de este diario, en el que muestra cómo los narcos infiltraron varios equipos colombianos, a dirigentes y jugadores. Y cómo algunos recibieron la tarjeta negra de la muerte a manos del jugador estrella de la mafia, el ‘miedocampista’ Sicariote, que siempre entra armado.



El narcotráfico es el mal del siglo. Todo lo corrompe, tienta conciencias, envicia y causa tragedias familiares. Pero no vayamos a decir que si hubiéramos fumigado con glifosato, Viáfara no estaría en la banca de la extradición. Antes, otros futbolistas cayeron o fueron asesinados. El problema es el mismo: el consumo, que es el balón de los narcos. Sin consumo no hay negocio. Estados Unidos nos amenaza siempre con sacarnos la roja, pero ellos tienen que trabajar más en su cancha, donde abusan del pase.



Y es un asunto de cultura. Porque sin la ambición del dinero fácil, si hay educación en valores, en hacer respetar la dignidad propia, los narcos podrán hacer mucho toque toque y de aquello, nada. También es la corrupción en los puertos la que se deja meter los goles. Es allí donde hay que luchar, antes que fumigar.



luioch@eltiempo.com