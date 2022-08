Las propuestas de Petro

Al presidente Gustavo Petro no le gusta el toreo, pero me ha recordado al inolvidable Pepe Cáceres por la canción del alegre Noel Petro, cuando le cantó al maestro de Honda: “Se llama Pepe y viene apretando, / y a todo el que coge lo va bañando”. Se llama Petro y viene apretando y todo lo que coge lo va cambiando.



Hace casi una propuesta diaria al país y nos tiene discutiendo en desayunos, almuerzos y trabajos. Que una reforma tributaria para conseguir 25 billones, que dicen toca más a la clase media, que solo tiene para media, y que, como los toreros, causa ‘división de opiniones’, pero debe ser estudiada con seriedad y altura. Y todas las demás propuestas, como la política de hidrocarburos, que en buena hora han venido moderando; creación de nuevos ministerios y nuevo departamento; cambios de fondo en la Policía Nacional, entre estos en el Esmad, donde, eso entiendo, habrá unos para contener si hay disturbios, turbios, y otros para moderar y mediar.



Y como aquí puede faltar la carne pero no el humor, unos dicen que ahora los chorros de las tanquetas serán con agua tibia y que darán jabón y pantalonetas. No. Son cambios que pueden funcionar. Pero, en todo caso, un inamovible debe ser defender la centenaria institución policial y los bienes que nos cuestan en impuestos. Que el vandalismo no se envalentone.



Propone el Gobierno cambios profundos en la política antidrogas. Ya suspendió la erradicación manual. Pero tiene que buscar, con urgencia, erradicar el hambre y el sometimiento de las bandas al campesino. Plantea legalizar la droga y no extraditar a los capos o capitos que se arrepientan y dejen el negocio, socio. Imagina uno que entregan los bienes y las rutas e irán a prisión. Y, claro, Petro busca una paz total. Como dicen en Antioquia, “suerte es que le deseo, papá”.

Se llama Petro y viene apretando y todo lo que coge lo va cambiando.

TWITTER

Se hace camino al nadar, decía un pez. Bienvenidas las iniciativas. No olvidar, sí, que la voz del Gobierno es trascendental. Se necesita que cada propuesta que se anuncie al país sea madura. Y si el tema incluye a otras naciones –digamos la extradición–, que tenga trabajo diplomático adelantado. Una vez me iba a casar con la hermosa cantautora gringa Beyoncé, pero no le había contado a ella.



Dentro de la política restaurativa, el Gobierno quiere descongestionar las cárceles. Sobre el robo de celulares, el ministro de Justicia propuso que el ladrón, si es capturado, sea obligado a de volverlo y pagarle seis meses de plan a la víctima. El ‘plan’ del ministro se ‘robó’ la atención, pues la gente vive indignada con razón.



Ese mismo día una querida amiga iba escuchando en su iPhone a Pablo Milanés: “La lala la la, la la la lala ohh... De qué callada manera se me acerca usted sonriendo... Como si fuera la primavera, y yo muriendo...”, cuando de qué callada manera se acercaron dos hampones, hombre y mujer, en moto. Ella, parrillera, como si fuera la peor ratera, que lo era, cuchillo en mano, le dijo: “Deme el celular”. Y lala lala lala, se fueron. Y mi amiga muriendo de la rabia, la impotencia y el susto.



Este no es un delito menor. Es el azote de la ciudadanía en todo el país. Los hampones, que hieren y matan por un celular, trabajan para grandes mafias. Este diario informó recientemente que, según cifras de Asomóvil, en 2021 hubo un registro de 1’200.000 celulares robados en el país. Esto es 3.287 al día. Y eso que aún estábamos confinados, por tantos finados.



Persigan más este delito. Combinen cárcel y justicia restaurativa para estos delincuentes; que reparen no solo a las víctimas, sino que reparen las calles, que tapen hasta el hueco fiscal. Y no se olvide, Gobierno, de las colonias agrícolas, que ya funcionan bien, para que los malandrines siembren comida y árboles en vez de sembrar terror, de qué callada y cruel manera.

