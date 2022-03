Las guerras de las mujeres

Las lágrimas deberían ser de colores para escribir con ellas todos los días, en letras grandes, una protesta contra Putin. Lo que ha hecho con Ucrania es un crimen de lesa humanidad que no tiene justificación. El mundo entero está viendo en vivo y en directo la destrucción y la muerte inmisericorde de seres humanos.



(También le puede interesar: ¡Fuera Putin!)

Las imágenes parecen sacadas de videojuegos o de películas de ciencia ficción. Pero la triste realidad supera la ficción. Vemos edificios bombardeados que se desmoronan, o quedan en llamas o en ruinas. Y, en medio de todo, muertos y más muertos. Van más de 2.000 civiles ucranianos sacrificados en ocho días y casi 500 soldados rusos. Todo por la ambición, la soberbia y la torpeza de un orate como Putin, que no es nada junto a Volodimir Zelenski, él sí altivo, valiente junto a su pueblo, digno como él.



No deja uno de pensar en el pueblo ucraniano, en especial en los niños y las mujeres. En ellas, madres, esposas, hermanas, que ven caer a sus seres queridos, que deben irse con poco o nada y con el corazón como un plomo, a pesar de que han dejado medio en quienes se quedan a defender el país. Más de un millón de personas se han ido. El mundo debe seguir presionando, protestando, y el pueblo ruso, al que Putin le ha mentido, salir a la calle.



La mujer en las guerras pone una cuota enorme. Millones siempre serán viudas, o madres que llevan flores a las tumbas. Y también mueren en el frente de batalla, porque son valientes.

Hay avances importantes. Las vemos de candidatas, a Senado y Presidencia. Las vemos dirigiendo empresas, aviadoras, ciclistas, deportistas. En fútbol, que ha sido machista, jugando bien, hacen goles. FACEBOOK

TWITTER

Aquí en nuestro país, que vive de conflicto en conflicto, ellas han sido abusadas desde niñas, obligadas a abortar, a entregar a sus hijos a los grupos armados. Y siguen saliendo desplazadas de sus tierras. En Chocó, el año pasado, según la Defensoría del Pueblo, fueron desplazadas 34.000 personas. ¿Cuántas madres, cuántos niños, cuántas familias destrozadas? Pero claro, ya se ha dicho: el Chocó es muy lejos de El Chicó.



Ellas, todas, han vivido una guerra silenciosa por siglos. Una guerra por sus derechos, por la igualdad, por el respeto. Ya han ganado muchas batallas, pero la brecha es grande. Por ejemplo, en salarios, en Colombia, según datos de la Federación Colombiana de Gestión Humana, ellas ganan hasta el 36 % menos que los piernipeludos por el mismo trabajo de alta gerencia. En gerencia media reciben un 13 % menos. Y así, hasta los trabajos más sencillos las pordebajean en el sueldo.



La desigualdad viene de lejos. En el campo es peor. Por el viejo machismo –o por un viejo cualquiera–, por sometimiento económico, ellas han sido humilladas y han sufrido mucho. Alcancé a oír que después de que las mujeres trabajaban hombro a hombro, el domingo en el pueblo decían a su esposo, entre la humildad y el ruego: “¿Me regala para comprar esto o aquello?”. No olvidemos que ellas han sido rezagadas también en educación. La profesión ama de casa es milenaria, a veces sin siquiera las gracias como pago. Ya es hora de que nos metamos a la cocina, así se nos quemen los huevos.



Sin embargo, hay avances importantes. Las vemos de candidatas, a Senado y Presidencia. Las vemos dirigiendo empresas, aviadoras, ciclistas, deportistas. En fútbol, que ha sido machista, jugando bien, hacen goles, no se revuelcan. Y ya están comentando y narrando partidos, como la argentina Mechi Margalot, nada menos que de la Liga Europa. No dice “mucho toque toque y de aquello, nada”, pero lo hace con gran conocimiento, seriedad y emoción. Gol femenino.



Ya vendrán los honores para ellas este martes, Día Internacional de la Mujer. Lo fundamental es que no sea un día, que sea siempre. Que se las respete, que se las saque de las guerras, de la violencia intrafamiliar. Ese es un reto el macho. Y los dejo, que se me quema un arroz que tengo en bajo.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)