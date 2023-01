Las emociones del dedo

Yo no manejo las redes, ni siquiera las de pescar. Una vez lancé una atarraya y me fui de cabeza al agua. Dicen que había tiburones, pero no, casi me come una sirena. Me refiero a las redes sociales Twitter, Instagram, TikTok, Spotify, por las que ahora se sabe todo al instante, se maneja y se reacciona a todo. Ya hasta se gobierna por redes. Conté un día mi atortole cuando una bella muchacha, con quien pensé que hacíamos clic, me dijo que si le daba mi pin. Yo, sin usar celular, pensaba dónde tiene uno el pin.



Hoy todo es a la velocidad de la luz. O más. La tecnología es una maravilla sorprendente y útil que, entre otras cosas, le ha dado la importancia que se merece a pulgarcito, que se volvió un veloz escritor, cuando antes era simple espaciador. Pero el mundo se ha trivializado, lo superficial ha desplazado lo fundamental.

El caso de la canción de Shakira a Piqué, producto del despecho por el divorcio, es impresionante. Claro, se entiende que ella es una artista universal, querida, como cantaba Juan Gabriel, y él, un futbolista de los mejores; que este rompimiento, porque al parecer él jugaba en otra cancha, se volvió tema de agenda, pero que a pocas horas de lanzar Perdón que te sal-pique por YouTube, lograra 50 millones de visitantes debe poner a pensar a los sociólogos y demás estudiosos del comportamiento humano.

La canción de Shakira, con el hábil productor Bizarrap –a ella la admiro como artista y por su obra social Pies Descalzos–, para mi gusto, no es un dechado de inspiración. Pero es un estilo, juego de palabras, doble sentido, ironía y, claro, es comercial. Hasta marcas de carros y relojes tienen cabida en este sencillo: “Cambiaste un Ferrari por un Twingo”. Y “cambiaste un Rolex por un Casio”. Es también la vieja manera del ‘pique’ con la ‘otra’, por culpa del otro.

Está lejos de esas geniales interpretaciones de antes, sin redes sociales, como la de José Alfredo Jiménez en Un mundo raro. “Cuando te hablen de amor y de ilusiones, / y te ofrezcan un sol y un cielo entero, / si te acuerdas de mí, no me menciones / porque vas a sentir amor del bueno”. Y es una ironía para la gran Shakira, quien a los 17 años escribió todo un poema como Antología: “Para amarte / necesito una razón. / Y es difícil creer / que no exista una más que este amor”.

Lo que uno piensa con tristeza, y lo dicen los psicoterapeutas, es que hay hijos menores en medio y que a lo mejor los sal-pique. Que les pueden hacer bullying, que hablan con papá y mamá, y aman a papá y mamá. Y que sería mejor que disfrutarán de paz total.

Pero vuelvo al otro mundo, que se vive hoy. ¿Cómo lograr que las emociones del dedo –suena bonito– y la sensibilidad o la indignación no sean solo para temas livianos o de farándula? ¿Qué pueden hacer los medios en el mundo para reorientar esas reacciones a otros temas que afectan y sacuden, realmente, a la humanidad?

Por ejemplo, el Gobierno de Irán sigue ejecutando a jóvenes que protestan en las calles, desde cuando Mahsa Amini, de 22 años, murió a manos de la policía solo por llevar mal puesto el velo. Van más de 500 muertos en la calle. La imagen del padre del campeón de karate ejecutado, hincado sobre la tumba de su hijo, con una foto humedecida en lágrimas, clamando al cielo y a la tierra su inocencia, debería estremecer las redes del mundo.

O la toma por los bolsonaristas de las instituciones de Brasil. O la guerra en Ucrania, que todos los días produce muertes inocentes y ya es noticia suelta, tendrían que reventar las redes y ser protesta universal diaria, con Twitter, poemas, calles desbordadas y canciones. A Putin, por ejemplo, se le podía dedicar esa de Paquita la del Barrio, Rata de dos patas... Y aquí hay guerra. ¿Qué hacemos, en este mundo virtual, para que sea igual o más importante la guerra bélica que la guerra de las parejas?

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

