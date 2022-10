¿La trampa está en las bolas?

Por estos días seguimos viendo la brutalidad que ocasiona Vladimir Putin en Ucrania, cuando ha lanzado decenas de misiles contra la gente y sus fuentes de vida. Es una brutalidad máxima y espeluznante. Pero Putin, a medida que recibe reveses, viola todos los derechos. Qué tristeza. Y nadie puede parar a este orate.



China tal vez podría hacer más, pero esa neutralidad suena a que el dolor ante la tragedia no lo sentimos todos en este mundo. Ojalá reaccione el dragón. No se sabe si Vladimir Putin actúa solo o lo asesora el mismo Putastinov. Solo queda esperar que Dios ayude al pueblo ucraniano y al mundo, antes de que algún botón nuclear nos lleve a escenarios apocalípticos.

En lo local vemos que la intolerancia mata por todo lado, como el caso absurdo de Juan Esteban Alzate, el muchacho de 15 años asesinado en TransMilenio esta semana, por un hijo de putin, solo porque el joven lo pisó sin querer y apenas le dijo “disculpe”, pero no le pidió perdón. Lo mató a puñaladas. Que ante la justicia no haya disculpas.

Y en medio de estas noticias diarias, de muerte y más muerte, surgen otras que pueden producir sorpresa y desencanto, si se quiere, o así no se quiera, pero también alguna sonrisa. Estos días se ha hablado mucho de las partidas de ajedrez entre el noruego Magnus Carlsen y el estadounidense Hans Niemann, durante la Copa Sinquefield, en San Luis, Misuri), uno de los torneos más importantes a nivel mundial.

Surgió el escándalo cuando Niemann, de solo 19 años, que le rompió una racha de 52 partidas sin perder a Carlsen, fue acusado de llevar bolas chinas anales, a través de las cuales alguien a distancia lo guiaría por medio de vibraciones.

Este hecho puede causar gracejos, pero es triste. No solo como otra muestra de la cultura de la trampa, sino porque no puede ser que en el maravilloso y respetable juego ciencia, precisamente, se termine pensando con el ano y no con la cabeza. Y no imagina uno cómo se llega a esta sofisticación del engaño. O cómo se entrenaría un jugador para saber qué vibración corresponde para cada movimiento. ¿Cómo le vibran las bolas para comerse a la reina, por ejemplo?

Hubo sospechas. Niemann le dio en la torre a Carlsen, pues lo sorprendió jugando rápido, como sin concentrarse, o como si le importara un rabo la partida. Y de raro, solo parece que parpadeaba mucho. Carlsen dice que no lo veía moverse en la silla, y desesperado, ‘pateó’ el tablero. No tuvo tiempo de montar en su caballo y se fue a pie.

Grandes expertos afirman que no hay que pararles bolas a las acusaciones. El matemático Kenneth W. Regan, maestro internacional de ajedrez, el mayor experto en trampas en este juego, dice: “Ni los árbitros ni yo sobre el terreno encontramos ninguna evidencia de trampas durante la partida”. Y Niemann, que tiene fama de tramposo y ya ha tenido que pasar por una prueba de escáner antes de sentarse a jugar, dijo que él es recto, que si quieren juega desnudo así se le vea el alfil.

¿Hemos llegado a tanto con tal de ganar? Claro y en todos los ámbitos. Aquí no demora alguien en decir que en el Congreso tal reforma fue con bolas chinas, dirigidas desde Palacio o desde los partidos, que los parlamentarios parpadeaban rápido. Por si las moscas, favor no las usen a la hora de votar contra el impuesto a los pensionados, a los que ya tienen en jaque, en un impuesto injusto e inconstitucional, como lo demostró la Contralora General en una columna en este diario. Ya de hecho este mundo está muy mal y debemos apuntar a jugar limpio, a ser justos en todos nuestros actos, que es lo que nos hace grandes. Señores congresistas, párenles bolas a los pensionados.

Y estamos en puente, estimados lectores. Mucha prudencia. Distráiganse sanamente. En estos días de lluvia jueguen ajedrez, pero sin... trampa.

LUIS NOÉ OCHOA

