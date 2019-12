La reforma navideña

Estamos en lo de siempre por estas fechas. Un poco más felices, un poquito más platudos, con prima –si no se debía y si había empleo–. Júpaleee: “Arbolito de Navidad, que siempre florece los 24...”.



Y estamos en carreras, en compras, en planes de viaje, haciendo cuentas; ellas, comprando pantis amarillos lo más de cucos y rezando la novena, esta vez con cacerolas como panderetas. Y no solo Jesús, ven, ven, sino buñuelos, natillas y vinillos también.

Hay más unión familiar, hay expresiones de afecto y de gratitud. Qué bueno. Es tiempo de ser generosos. Claro, esto debería ser siempre. En fin, estamos en ese bonito programa de ir a ver luces, al que invité a un grupo. “No se afane, que este gobierno nos va a hacer ver luces con la reforma tributaria”, dijo uno de los que han marchado en estos días, convencido de que no quedará frustrada vuestra esperanza de que haya algo más de equidad en este país tan desigual. Es una gracia de la cual necesitamos tanto; acordaos, ¡oh dulcísimo Niño!



Pues, entre novenas y cacerolas, en la madrugada del viernes el Congreso le dio como regalo de Navidad a Duque su reforma tributaria. “Yo, en nombre de todos los mortales contribuyentes, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio...”, dirá el mandatario.



No sé qué tanto fondo social tenga la reforma, que era necesaria, dicen unos. Otros, como el expresidente Gaviria, la rechazaron, porque “ciertamente... le da la espalda a la insatisfacción ciudadana”. Vi, sí, algo de lo que se ha pedido en tiempos cercanos, como la rebaja al 4 % para aportes de salud en pensiones hasta de dos salarios mínimos. Debió ser para todos, pues no solo los de dos salarios mínimos pasan angustias. Son casi todos los pensionados, que si tienen para el buey no les alcanza para el heno. El pensionado le anda pidiendo ayuda al Divino Niño, su divino hermano. Yo siempre he rezado en las novenas: “Del débil auxilio, del doliente amparo, / bajen el aporte / para el pensionado”.



Dicen que en la reforma bajan los impuestos a los empresarios para que puedan crear empleo. Ven, Salvador nuestro por quien suspiramos, hay miles sin puesto, jodidos estamos. Ven, no tardes tanto.



Vamos a ver qué pasa el 2020, cuando el presidente Duque lleve ya dos años desde que el pueblo le dio su mandato, pero por ahora hay cacerolazo. Espejo sin mancha, retrovisor usado / ya no es disculpa, / está muy gastado.



Ya tiene el Presidente, con esta reforma, que es una muestra de que aún cuenta con margen de maniobra y poder político, una nueva carta de navegación.



¡Oh lumbre de Oriente, / sol de eternos rayos / que entre las tinieblas / tu esplendor veamos! / Que en regio Palacio / haya liderazgo. Ven, no tardes tanto, / pues muy prontamente, / marcha el soberano / si no es escuchado.



Decía al comienzo que hay unión familiar. Pero hay ausencias que duelen. Y en estas fechas los sentimientos y los recuerdos llegan al alma.



En un país como el nuestro, que ha vivido la tragedia de la guerra, no todos podemos adorar al Niño con la misma alegría. Pienso hoy en los que viven la oscuridad del secuestro. Dicen que el Eln todavía tiene unos seis. Niño tan precioso, dicha del cristiano, ven prontamente para rescatarlos.



‘Gabino’ y ‘Pablo Beltrán’: que regresen para estas fiestas sería un gesto claro de que algo de humanidad les queda y les interesa el diálogo. Si quieren que se hable de paz, hagan un alto y dejen que madres, padres, hermanos, esposas, hijos luzcan las sonrisas de sus dulces labios.



Vean que ya María / previene sus brazos, / do su niño vean / sano y liberado. ¿Se la juegan? Den la orden.

Feliz Navidad a todos... donde estén.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com