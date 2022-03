Ovidio, un poeta romano, de antes de Cristo, al que casi conocí, dijo que “la esperanza hace que el náufrago agite sus brazos en medio de las aguas, aun cuando no vea tierra por ningún lado”. La Selección Colombia al fin logró hacer goles después de casi 700 minutos. Hizo tres, el primero del mejor, el guajiro Luis Díaz, quien triunfa y es aplaudido en el Liverpool. Luisito, le dicen con cariño, es un orgullo de Colombia y de su raza, tono 46 pasado de melanina, como decía el Negrito Palomino, gran humorista.



Y es que los afrodescendientes están en un momento cumbre en el plano nacional. Y en el altiplano nacional, pues tenemos a cinco como candidatos a la vicepresidencia y llegó a la Cámara, por Bolívar, Cha Dorina Hernández.



Antes quiero recordar, con afecto y gratitud, a Guarino Caicedo, quien fue un gran periodista de este diario, venido de Buenaventura. Un hombre generoso, sencillo, de buen humor y un maestro del oficio. Fue un gran ser humano, buena pluma, admirador y amigo de Celia Cruz, y de la salsa toda, registrada en su columna ‘Ritmo latino’. Gracias, Guarino, donde Dios lo tenga.



Con respeto digo que la política tiene afro. Los candidatos se copiaron de Joe Biden con Kamala Harris, que tiene tumbao, y ya camina de lao. Francia Márquez, abogada y lideresa social, es la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro. Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente y exgobernador del Chocó, va con Sergio Fajardo. La caleña Marelen Castillo, doctora en Educación, sería la ‘vice’ del santanderano Rodolfo Hernández. O sea, entre el ‘mira ve’ y el ‘no sea pingo’. La tumaqueña Sandra de las Lajas Torres, maestra en Educación, le apostó al Mira, el partido de Jhon Milton Rodríguez. Y el abogado bonaverense Ceferino Mosquera sería ‘vice’ de Luis Pérez.

Los afrodescendientes han aportado mucho al país a lo largo de la historia y ya es hora, incluso, de que haya un presidente tono 46. Ante el mundo nos representan en todos los ámbitos. A vuelo de tecla recuerdo poetas como el flaco Candelario Obeso; o Helcías Martán Góngora; o los escritores y periodistas Jorge Artel, Manuel Zapata Olivella y Óscar Collazos...



Mujeres valiosas hay muchas. Lo son todas. Pero están la escritora y artista Delia Zapata Olivella, Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia, actriz y folclorista. Y hemos tenido ministras como Paula Moreno o Mabel Torres. En el deporte, la pesista María Isabel Urrutia, Isabel Mosquera, Mercedes Pérez, Ubaldina Valoyes... Y está Caterine Ibargüen en salto triple. En boxeo, Antonio Cervantes, ‘Kid Pambelé’, campeón mundial, igual que Rocky Valdés; ‘Happy’ Lora, campeón peso gallo –que un día me corrió, porque soy peso gallina–, y Bernardo Caraballo, entre otros. Y en fútbol la lista cubre una cancha. Willington Ortiz, Fredy Rincón, Arnoldo Iguarán, el ‘Tren’ Valencia, Cuadrado, Yerry Mina...



Pero esto no es cosa de color de la piel. Somos todos colombianos, sufrimos los mismos desgobiernos y tenemos los mismos derechos y oportunidades. Lo que necesitamos es unidad y propuestas serias. Y lo que se tiene que defender es que estas candidaturas no se tomen como una jugada política, o por conveniencia de género o de etnias, pues los candidatos afrodescendientes están allí por méritos y por justicia social.



Pero eso va a depender mucho de quien llegue a la vicepresidencia. La responsabilidad está en trabajar por toda Colombia, pero en especial por la olvidada, por defender la paz para que el pueblo chocoano o el caucano, que viven entre dos fuegos, no sigan siendo desplazados. Por defender a los líderes sociales y los indígenas, que están muriendo casi uno diario. Por llevar Estado, es decir, vías, escuelas, justicia, salud a donde los gobiernos blancos no han llegado, y hoy miles agitan los brazos como náufragos, con esperanza.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

