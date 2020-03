La muerte ronda por ahí

Se nos dañó la vida, le dijo un muerto a otro. O nos cambió, y mucho. El coronavirus, nacido en Wuhan (China), habla muchos idiomas y es el nuevo espanto en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud lo declaró una pandemia, que es cuando una epidemia se extiende por muchos países.

Ya estaba ayer en 114 naciones y había infectado a más de 115.000 personas (16 en Colombia), de las cuales 4.000 y pico, aunque el pico está prohibido, habían muerto. La mayoría, como en España, joder, entre los 69 y los 99 años, según medios locales. Claro que en Wuhan murió el doctor Li Wenliang, el oftalmólogo que nos puso en la retina la epidemia, pero los chinos en principio cerraron los ojos. Él solo tenía 34 años. Pero, en general, parece que para el coronavirus los viejos son su debilidad.



Hay miedo en el mundo por la salud humana, pero también por la de las economías, pues es grave cuando hay más camas ocupadas en los hospitales que en los hoteles, cuando se suspenden grandes eventos deportivos, culturales, de negocios; cuando caen el turismo, las exportaciones y la producción. Me encontré a un gurú de la economía, y estaba triste porque se le cayeron las bolsas.



El mundo reacciona. Recordemos que China, copiándose de las obras aquí, construyó un hospital con más de 1.000 camas en menos de 15 días. Y se han aislado ciudades y países. Trump, aparte de suspender los vuelos de Europa, como que va a detener el mal con un muro.



Que no panda el cúnico, pero debemos tomar muy en serio todas las recomendaciones médicas y oficiales, y que haya todas las medidas y controles necesarios. Si se consigue, porque está más fácil encontrar trabajo, el tapabocas es indispensable. Este adminículo, señor Gobierno, no puede escasear, es vital. Hay que protegerse. Un amigo me dijo que, inclusive, es mejor hacer el amor con tapabocas puesto.



El hecho es que el coronavirus nos cambió hasta la manera de saludar. Nada de dar la mano o besito en la mejilla. Me encontré esta semana con el sociólogo, diplomático y gran persona Eduardo Pizarro, y me saludó al estilo japonés. Bonito saludo, casi una venia. Así he seguido, aunque a veces, con mi movimiento de cabeza, las muchachas se vienen a darme el pico. Me toca detenerlas, por prevenir.



Y en mi movimiento político, el Polvo Democrático, nos mantenemos como Claudia López –que va muy bien en su gestión– y Petro: a un metro de distancia.



Debemos atender todo. Pero hay imposibles. ¿Cómo se hace, por ejemplo, en TransMilenio, donde la gente va pechito con pechito, como dice la canción, y hay sinfonía de tos? Tapabocas, pero que los vendan, y trabajo en casa es la fórmula. Y lavarse las manos, como los señalados de ser amigos del ‘Ñeñe’. Porque el coronavirus ha servido de tapabocas en semejante envainada del Centro Democrático.



Los grandes males suelen traer grandes lecciones. Lo que he visto es que hay solidaridad y mucho amor a la vida, así se pase mal a veces. Ahora entendemos mejor lo que es el miedo a perderla, cuando la muerte, disfrazada de lo que sea, ronda por ahí. Pues, pensemos que nuestros valientes líderes sociales no pueden dormir tranquilos. Lo dijo Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá, en entrevista con este diario: “Hay más miedo cuando en el silencio de la noche se escucha una detonación, más cuando se escucha el motor de las lanchas que vienen, más con el sonido de los hombres que saltan al río... y aún más cuando se van acercando y se piensa: ‘Vienen por uno’ ”. Así como se toman todas las medidas contra la pandemia, podemos hacerlo para defender a los que siempre viven en peligro. En general, para proteger las vidas, pues aquí hay males que, como el coronavirus, matan todos los días.



Luis Noé Ochoa

luioch@eltiempo.com