La lección de los estudiantes

Llevamos tres meses largos de gobierno y uno de marchas de estudiantes, que exigen más recursos para la educación pública, entre otros puntos. Un muchacho que es trabadito me dijo que también piden condón... hasta que terminó diciendo que condonación de obligaciones con el Icetex.

A los gobiernos, como a los maridos, les miden el aceite en los primeros meses. Hay una cosa que las mujeres llaman ‘gagea’: ganas, genio y aguante. Y a eso se agregan tolerancia, ronquido, olores, música y amigos. En resumen, estilo. De Duque, de corta luna de miel, ya se sabe que es de buen genio, tolerante y conciliador. Al parecer, no es roncador como Uribe, que no dejaba dormir. No se ha podido saber si su mentor lo controla o él solito manda en la casa. En todo caso, las encuestas ya lo califican con apenas el 24 por ciento de popularidad, más IVA. Una cifra como con la que se fue Santos. La reforma tributaria pesa en esta medición.



El nuevo esposo de doña Colombia Paz parece un marido promedio, juicioso, al que le gusta el fútbol; que toca cuando no llega cansado, es buen vecino y, como casi todos, vive buscando plata para arreglar la casa. Pero aquí lo quieren oír cantar más duro.



Es un jefe de hogar que reacciona sobre la marcha. O sobre las marchas. La verdad, a los estudiantes ya les dio 2,3 billones de pesos más, mas no alcanza. Ellos piden otros 500.000 millones. Y siguen en pie ya no solos, sino que los acompañan Fecode y otros sindicatos que piden que el Presidente de la economía naranja no nos vaya a sacar el jugo con la reforma tributaria.

Las manifestaciones de este jueves fueron enormes, y me pareció ‘melo’, o sea, ‘severo’, que hayan sido pacíficas. FACEBOOK

TWITTER



Y ya se programa una marcha nacional para el 28 de noviembre. ¿Será que Duque, que creía que este país funcionaba sin más impuestos, aunque no lo grabó sobre piedra, imaginó cómo era de duro manejar la casa?



Lo real es que, en lenguaje de los muchachos, esto está heavy. Mejor dicho, ‘denso’. Por ahora, las manifestaciones de este jueves fueron enormes, y me pareció ‘melo’, o sea, ‘severo’, que hayan sido pacíficas, excepto por unos encapuchados que trataron de pintar ‘Trasmi’, güeones, con ‘avajo el Govierno’, pero varios estudiantes limpiaron y los rechazaron. Bacana actitud, parceros. Ese es el camino.



Y fue un sollis total que esa marcha de los lápices tuviera manifestaciones artísticas, pues hubo comparsas con dragones y muñecos de papel y mucha música. Una rumba los saxos, trompetas y platillos. Y no hubo bombas incendiarias. Cool. Qué bien. Para qué petardos si para eso están las propuestas de Macías, o el mismo IVA hasta para las papas no explosivas. Qué ceba.



Fue una nota que le hubieran puesto humor para que Duque los escuchara. “Yo soy Maluma”, decían. Aunque, la verdad, él los ha escuchado y parece comprometido con la educación. No se dejen permear por esas ‘garbimbas’ de encapuchados, que solo son vándalos que desvirtúan el objetivo de las marchas, que sí trastornan el diario transcurrir y trancan más una ciudad trancada; pero, si son justas y pacíficas, se toleran. Ahora, a hablar serenos y ser realistas. Y que se busque, entre todos, o sea, salvar el semestre, pelaos.



En ese ambiente alegórico de los cuadernos y los lápices, como a los pensionados les quieren gravar la mesada, podría darse la marcha de las balas de oxígeno, con boleros, o, si sigue la terquedad del IVA, salir desnudos en la marcha de los huevitos. Qué chimba de manifestación. También tengo unas amigas en la industria del ganado de leche desesperadas, Presidente.



En resumen, gran lección la de los estudiantes al rechazar a los vándalos. Y ojalá denuncien a los infiltrados en las universidades públicas. Y que todos seamos capaces de denunciar a los corruptos en todas partes, que con su espray nos pintan la cara. Ánimo, Duque, que esto está ‘áspero’, a lo bien.luioch@eltiempo.com