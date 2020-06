La foto de lo que somos

Se dice que una foto vale más que mil palabras. Palabra que sí. La fotografía es, sobre todo, testimonio de un momento o de un hecho. Es una historia. O la historia. Y el fotógrafo es un comunicador nato, además de un artista.

Yo, que he intentado muchas cosas, hasta ciclista, pero me caigo de una bicicleta estática, también estudié algo de fotografía con mi entrañable y gran profesor Nereo López, pero me quedaba movido hasta un féretro. Estaba mal enfocado.



Este preámbulo, sonámbulo, para hablar del concurso de fotografía ‘Instareto en cuarentena’, organizado por la fotógrafa Patricia Plana, junto con su colega Claudia Montaña y presentado por EL TIEMPO. Un bello y útil ejercicio en el que participaron 300 fotógrafos, profesionales y empíricos, para retratar los duros días de la encerronavirus, en este país que está como Sofía Vergara y yo, que no hemos llegado al pico.



Imagino que hay centenares de fotos del “abuelito”, como dice Duque, leyendo o repasando recuerdos. O de los niños en teleestudio, de los padres en teletrabajo. O de las tardes azules, o grises o lluviosas, que a veces deprimen en el confinamiento. Habrá muchas bellas fotos, como la ganadora, de una mujer en la ventana, jugando con su perra, que son incomparable compañía. A mí me cogieron una vez con una y hubo celos.

Pero pensando en ello, no en la perra sino en las fotos, se me ocurre que esta tragedia que vivimos debe servir para pensar en un retrato de Colombia. De lo que somos. Fotos de esos momentos que nos marcan.



No imagina uno, por ejemplo, la foto dolorosa de aquella noche espantosa, en Risaralda, en la que siete soldados, que han podido ser protectores de una niña de la comunidad embera chamí, en cambio, la violaron. Siete, que la humillaron y la dejaron herida en el alma, de por vida. Será una foto de la brutalidad, en la que tal vez aparezca de fondo el diablo muerto de la risa.



Duele e indigna. Y no se halla explicación. Habrá que buscarla en las fotos sepia del pasado de cada uno de los agresores. Y habrá que oírlos para saber qué les pasó para pasar de héroes de mi patria, como hay miles de soldados, a posar para la foto judicial. Vamos a ver ahora el retrato de la justicia justa.



Y hablando de fotos adentro. Tampoco imagino una de las de la violencia contra la mujer, que es una epidemia. Una foto que podría parecerse al cuadro Violencia, de Alejandro Obregón. Este semestre han asesinado en Colombia a 99 mujeres. ¿Por qué? Por intolerancia, por celos posesivos, por el machismo. Es otra foto del horror.



Tantas víctimas, niñas y mujeres, llenan un triste álbum que se debería repasar todos los días para que haya conciencia, por ejemplo, entre familias y vecinos de las víctimas, pues los feminicidas, por lo general, comienzan a dar pistas con sus actos y hay que denunciarlos.



Claro, la foto de este país no solo es de dolor. Se podría también crear el concurso de lo bueno. De los seres valiosos. Está hoy el personal médico que se juega la vida por los demás. Hay madres cabeza de hogar que luchan por no dejar aguantar a sus hijos; están los campesinos laborando, así ganen o pierdan; hay maestros imaginativos que no quieren dejar de dar sus clases a pesar de muchas dificultades; están los camioneros, que siguen en largas jornadas, expuestos, trayendo y llevando alimentos; hay miles de policías y soldados que se exponen y hasta entregan su vida; hay guardabosques, líderes sociales, que no se amedrentan ante el peligro.



Tenemos problemas que hay que atacar y castigar. Pero hay que ser positivos, solidarios, bondadosos, rodear a las víctimas y educar para el respeto del otro. A ver si algún día, con menos lágrimas, todos podemos decir: “listos para la foto”.



Luis Noé Ochoa

luioch@eltiempo.com.co