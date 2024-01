El mundo sigue andando, dice un tango. Logré escaparme ocho días al ambiente campesino, más tranquilo, donde el ruido infernal de autos, buses y motos, de sirenas de ambulancias, es reemplazado por conciertos de aves, o el llamado de terneros como políticos no incluidos aún en las nuevas nóminas; donde todavía se puede caminar sin miedo a perder el celular, la bici o la vida; donde no hay paseo millonario, sino paseo ecológico; donde aún se escucha correr el agua, en vez de las malas noticias.



(También le puede interesar: Petición a Neven Ilic)

Ahí entiende uno la filosofía del admirado ambientalista, escritor y columnista Andrés Hurtado García, que tiene por hábito en aquellos diciembres que nunca volverán internarse en las selvas de Colombia, a lado de indígenas, de sabidurías y ambientes más limpios. Sabia costumbre.

El campo santandereano, y específicamente de la querida Suaita, es de gente laboriosa y sencilla, que reclama sus vías terciarias, como casi en todo el país, mejores condiciones laborales, pero que no se doblega, produce y es gente auténtica. Una querida campesina me decía que seguramente tenía las “amibas” alborotadas, porque estaba sintiendo “extorsiones” en el estómago.

Las ciudades como nuestra querida Bogotá están enfermas de ‘amebas’ porque muchos emprendedores y comerciantes están sufriendo “extorsiones” que les producen retortijones. FACEBOOK

TWITTER

Cuando hay que regresar a retomar el año, se choca con la dura realidad. La tierra se deslizó en Chocó, como lo ha hecho muchas veces en este país que tala y olvida regiones, y se llevó 38 vidas queridas. Dios les dé consuelo y valor a sus familias. Y las guerras siguen en el mundo matando inocentes... Como aquí.

El mundo sigue andando. Las ciudades como nuestra querida Bogotá están enfermas de ‘amebas’ porque muchos emprendedores y comerciantes están sufriendo “extorsiones” que les producen retortijones. La Administración y la Policía trabajan. Estos días cayeron ‘los Lobos’, pero en esta selva de cemento la jauría delictiva es grande. Se dice, se sabe, se siente, el hampón está presente, que muchas de estas llamadas vienen desde las cárceles. Por eso es urgente, entre otras medidas, implementar los bloqueos de los celulares en los centros penitenciarios. En un país donde se bloquean carreteras casi a diario, ¿cómo no se puede bloquear una señal de celular en una cárcel? Allí la única señal debe ser la de la santa cruz para acostarse. Tecnología sobra, que no falte voluntad.

El mundo sigue andando y fumando. La seguridad es tal vez el principal reto de los alcaldes. Aquí hay que apoyar a Carlos Fernando Galán, que está tomando el toro por los cuernos. De la mano con ello está la papa caliente que tienen los burgomaestres de destinar, por orden constitucional, espacios públicos para el consumo libre de sustancias psicoactivas, pero teniendo como base la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Y diferenciando la dosis mínima de uso personal y el tráfico máximo de uso general, la fabricación o el porte de estupefacientes.

No es fácil. El consumidor no es un delincuente y tiene derecho a su porro, al ritmo de cumbia, si quiere, pero no puede hacerlo en un perímetro menor de 200 metros de instituciones educativas, zonas históricas o de interés cultural, parques, estadios, coliseos, centros deportivos, culturales e instituciones prestadoras de servicios en salud. Entonces, el consumidor y la policía deben llevar un mapa a la mano. Y, de otro lado, o del mismo, ¿qué tal que un jíbaro diga que necesita 10 papeletas como dosis mínima diaria?

Lo vital es defender a los menores. Aquí en los parques hay fumarolas. Dicen expertos que para salvar a los niños y jóvenes hay que educar y prevenir, construir parques con todos los juguetes, con piscinas, crear centros de música, incentivar el deporte y la lectura. Y no dejar a los niños solos, porque los ‘lobos’ acechan. Y, claro, perseguir el microtráfico, porque de lo contrario todos terminaremos “en la olla”. Suerte es que les deseo, alcaldes.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)