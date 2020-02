La ‘coronaviolencia’

I am nervous, we are nervous, nos enseñaban en las primeras clases de inglés. Yes. O sea, yo, tú, él, ellas, nosotros, toiticos –como dicen en tierras de la independencia– estamos nerviosos, atortolados por el coronavirus y el covid-19, la enfermedad que no distingue pinta, raza o ‘estracto’, como dijo un querido campesino.

El coronavirus le cuesta al mundo. Ya se le han caído hasta las bolsas. Y asusta. Por estos días, en todos los ‘estractos’ el estornudo del vecino o la fiebre propia producen gran preocupación. Muchos se están quedando en casa por pico y placas en la garganta. O por simple resfriado, por el ‘cambio de clima’, dicen como consuelo. Y hacen bien. Prevenir es la clave, llevar antibacterial al lado de lociones y perfumes. Si hay sospechas, saludar a lo Trump a Nancy Pelosi: sin dar la mano ni juntar la mejilla. Y el tapabocas que no falte.



Esta debe ser una prenda como el pañuelo. Aquí se necesita, pues en todo lado huele feo. Huele a corrupción, a guardado sospechoso, a componenda, a chan-chu-llo –que parece nombre chino, pero es local–, a negociado, a cohecho pecho, a coima, a algo ilegal.



Pero no solo por esto, sino por los virus, por las gripas, que también matan, y por covid-19, se deben producir tapabocas por millones. Como aquí nos pasan peores ridículos, no resultemos con que un día de estos la noticia sea que hay escasez de tapabocas –ya como que está pasando–, que subieron de precio; que los da la EPS, pero que se demoran las autorizaciones...



El covid-19 es algo muy serio, y se deben tomar todas las medidas, pero que no cunda el pánico. Y que tampoco nos sobreactuemos. Porque presiento que le dimos mucho vuelo a la repatriación de los 35 colombianos que llegaron en un avión de la FAC procedentes de China. Pero bueno, llegaron. Ya están, curiosamente, en el Centro de Alto Rendimiento, para que nadie vaya a ‘correr’... riesgo, y el Señor de las alturas permita que pronto estén en sus casas.



Gracias al Gobierno por traerlos, pero no dejemos en segundo aeroplano otros males. Parece que la ‘coronaviolencia’ está tomando fuerza en varias zonas del país y amenaza hasta la popularidad presidencial.



La seguridad va mal. Seguro. Por eso, otra de las prendas que se necesitan aquí es el chaleco antibalas. Hay nerves en varias regiones. O miedo, mejor. Es muy preocupante el desplazamiento de familias campesinas, unas 900 personas ya, en Ituango, Antioquia. No me gusta el casco urbano, dijo un caballo. Es una imagen triste ver al campesino dejar lo suyo, su casa, sus cultivos, sus animales, porque otros animales los amenazan. Es doloroso verlos llegar a un coliseo no para que los aplaudan, sino para que lo socorran, cuando ellos son los que nos dan de comer.



Pero ojo, y bien abierto. El asesinato de líderes sociales es impresionante. Según se sabe, y según comentó ayer Patricia Lara, la guerra entre los virus Eln y Autodefensas Gaitanistas causa una tragedia en el olvidado Chocó. Hay asesinatos, desapariciones, desplazamientos. Y lo mismo de siempre: el campesino, entre dos fuegos.



El Eln, sin directriz, sigue reclutando niños, dicen los informes. Y las disidencias de las Farc avanzan como un coronavirus.



Creo que en esto sí hay que ir en el mismo avión, sin distingos de partidos. Antes de proponer referendos contra el aborto o que los militares puedan votar, propongan, con unidad política y militar, nuevas estrategias para defender a la gente, al labriego, los bienes del Estado. Busquen caminos de reconciliación con los elenos. Y exijámosles muestras de paz concretas. Porque como vamos no solo se pueden agotar los tapabocas, sino los pañuelos.



Luis Noé Ochoa

luioch@eltiempo.co