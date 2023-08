Jugar en equipo, Presidente

Curiosidades de la vida. Estos días se ha hablado aquí de Antonio Villavicencio, el patriota quiteño, por quien se pidió prestado el florero a Llorente el 20 de julio de 1810. Ahora estamos hablando de Fernando Villavicencio, líder quiteño, segundo en intención de voto, sacrificado este 9 de agosto, un día antes de la Fiesta Nacional de Ecuador. Mataron a un periodista, a un líder político frentero que denunciaba a la mafia del narcotráfico, pocos días antes de las elecciones.



Villavicencio había advertido que estaba amenazado por la mafia de ‘los Choneros’, al mando de alias Fito, que paga 34 años de cárcel y dizque tiene nexos con el cartel de Sinaloa, fíjense no más.

El líder asesinado era valiente, había denunciado amenazas contra su vida: “Que vengan los sicarios, que aquí estoy yo”, dijo apenas un día antes de ser acribillado. Aun así, parece que el miércoles tenía un pobre esquema de seguridad. Órale...

Eso me recuerda una historia. Varias y tristes historias. Por ejemplo, el magnicidio de Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989. Y me recuerda esa lista de líderes valiosos que se han llevado aquí las mafias, que no enumero porque se queda uno sin aliento. Y sin lágrimas.

Ecuador transita hoy un camino terrible que ya hemos caminado nosotros, y debemos ayudarle, ser solidarios, compartir información e inteligencia. Y ojalá por lo que digo aquí no me amenacen, que mi esquema de seguridad son mi esposa, armada con un cortaúñas nueve milímetros, y mi perra Luna, que no ataca un hueso.

Cría fama y échate a vender carne, dice un refrán. En una charla de pasillo alguien dijo esta semana lo mismo que cuando mataron al presidente de Haití Jovenel Moïse, hace dos años largos: ojalá no haya colombianos ahí. ¿Qué ha pasado con los acusados? Ojalá el Estado no los abandone, pues vimos denuncias de violación de los derechos humanos.

Esta vez, horas después: ‘Capturados seis colombianos por el asesinato de Villavicencio’. Esperemos a ver qué dicen las investigaciones, pero duele que resultemos metidos en los magnicidios y en las noticias policiacas. Esto nos marca ante el mundo. Además, porque aquí el sicariato se ha vuelto un trabajo de exportación. Terrible. No permita Dios que lleguemos a ver: “Necesito sicario con experiencia, presentar hoja de muerte”. En esto tiene que trabajar duro el Gobierno.

Pero no le hagamos el juego a la mala imagen. Los colombianos también estamos en todo lado por emprendedores, por preparados, por estudiosos y talentosos. Diana Trujillo es directora de vuelo de la Nasa. Y uno se enorgullece de García Márquez, del maestro Fernando Botero, del científico Rodolfo Llinás, de Álvaro Mutis, de empresarios que triunfan en el exterior, de los de aquí en el campo y la ciudad, de los artistas, de los que hacen labor social discreta. Los buenos son la inmensa mayoría.

Y claro, de los deportistas. Ahí está nuestra Selección femenina en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, que al amanecer de hoy se mide con Inglaterra, campeona de Europa. No nos asustan. Hay equipo, talento, garra y convicción. Esta es la Colombia buena, a la que tenemos que apostarle, darle apoyo y aplausos. Es la Colombia que debe unirnos. Y, en general, los propósitos del bien común. Todos tenemos que ser una selección y ser convocados sin exclusiones. El momento lo exige. El presidente Petro, por ejemplo, habla de un pacto nacional, pero, como delantero en mala racha, no concreta, cuando él es el director técnico. Presidente, hay que desorganizar el crimen organizado, que es transnacional. Llame a los presidentes vecinos. Eso sí, cumpla, porque en la cumbre de Belém do Pará se habló de reforestar, pero los únicos ‘plantados’ fueron los otros mandatarios. Y no olvide que los triunfos se logran en equipo, por todo el terreno de juego, no solo por la izquierda.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)