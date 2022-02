No piensan en la gente

El mundo vive un estado de nervios y miedo. El covid-19 ha matado ya a 5,86 millones de personas. Y hay cada vez más migraciones por gobiernos dictatoriales o ‘désputas’, como dijo un amigo. Esto se traduce en millones de sufrimientos, en explotaciones sociales y sexuales, humillaciones, dolor, muertes en tierra extraña. Hay pobreza y hambre, incluso en las potencias.



Además, la Tierra se recalienta, y se calientan los líderes. Ahora se está incubando una nueva guerra, que es peor que una pandemia. En la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) no se sabe cuántas personas murieron. Se habla hasta de 100 millones.



Rusia acecha a Ucrania con tanques, aviones, misiles y 150.000 hombres... Estados Unidos advierte que en cualquier momento se producirá un ataque. Todo por estrategias de expansión, predominio y poder mundial. En términos sencillos, Vladimir Putin quiere que Ucrania, que lucha por su soberanía, a la que tiene derecho, quede bajo su influencia y no ingrese a la Otán. Y que esta abandone los países que ingresaron en 1999. Estados Unidos y la Unión Europea dicen que ni por el Putin, que abandone la frontera ucraniana, que si ataca se atenga, que respalda a la Otán. Y tan tan, en esas están.



Se reúnen, hablan, se acercan, se alejan; la diplomacia intenta, pero nada. Rusia dice que se está retirando, pero Estados Unidos riposta que están buscando una disculpa, así sea que un pájaro se cague en un cañón, para inventar que fue un ataque e invadir. Y en estos días el Kremlin expulsó al número dos en la embajada de EE. UU. en Rusia, Bart Gorman. A lo mejor expulsan también a Bart Simpson y a Homero y a Marge y Lisa Simpson, porque hay odio.

Lo cierto es que todo es incierto. Putin amaneció ayer en sudadera haciendo ejercicios, pero militares. Aunque el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov en río revuelto, dijo que se trató de “un entrenamiento regular” que ha sido “notificado a diversos países”.



El hecho, además de grave, es triste porque en este pulso de poder no se piensa en la gente. ¿Habrá visto Putin esas imágenes en Kiev, donde jóvenes y jóvenas, como toca decir ahora, casi niñas, bellas, adultos y viejos entrenan con fusiles enormes para defender su libertad? Todas son vidas preciosas de personas que pueden morir, o quedar mutiladas. Así es la guerra.



Debe de ser una angustia latente cada minuto vivir en Ucrania, en especial en Kiev, pensando en que en cualquier instante viene el ataque ruso. Si aquí en 2019, cuando dijeron que nos invadían los vándalos, hubo pánico, la gente salió a puertas, rejas y parqueaderos armada con palos de escoba R15, entre gritos de alerta como “se nos metieron”, “se nos metieron”, ¿cómo será en Kiev, cuando en la frontera hay un monstruo de guerra que puede matar a miles?



Sería “catastrófico” que la crisis entre Rusia y Ucrania degenerara en guerra, dijo ayer el secretario general de la ONU, António Guterres, en la apertura de la conferencia anual sobre seguridad en Múnich (Alemania). Nadie quiere la guerra. O muy pocos. De este lado solo aparece el aliado de Putin, Nicolai Madurovski, a quien tampoco le importa ni su pueblo.



Se necesita que la diplomacia no apague la maquinaria. Y que se midan las palabras. Porque lo que hacen los líderes es amenazarse y ofenderse. Así no hay acercamientos ni en la cama. Y confiar en que Putin esté cañando. En medio de la guerra siempre están las vidas de lado y lado, porque rusos valiosos también morirían. Que no veamos sangre y destrucción del patrimonio, de arquitectura religiosa, de museos irrecuperables. Señor Putin, señor Biden, en sus manos hay miles de vidas. Todos los países, todos los Nobel de paz, en una sola voz deberían advertir que se necesitan hoy más humanidad, más pan y no pum.

