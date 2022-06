'Juego limpio, señores'

Final, final, no va más, gritan los narradores deportivos. La suerte está echada, decíamos en Suaita, porque había una vaca que papá llamó La Suerte, color gris, como el panorama político. Mañana vamos a elegir presidente después de esta campaña electoral tan larga como tensa, llena de odio, de juego sucio, con un fenómeno político como el santandereano Rodolfo Hernández.



(También le puede interesar: Política, mentiras y videos)

Y de remate, el Tribunal de Bogotá resolvió aceptar una tutela para que se realizara un debate a última hora, con colombianos votando ya en el exterior. Ese es un puercoespín en cama nupcial, pues abre un camino peligroso, en el que un candidato como yo, por ejemplo, con 120 votos, podría exigir por tutela que sea incluido en los debates. O podría obligar a los medios a entrevistar al aspirante que un juez decida, o a hacer los debates que quieran. Y que se escoja a periodistas. ¿Y la libertad de prensa?



Ya está más que conocido, está en las redes el programa de cada uno. Además, era más pólvora ante tanta polarización, tanto que en muchas casas no se puede hablar de política porque se revuelven hasta los huevos. El debate tutelado nada cambiaría.



Todo esto me ha llevado a pensar en otras ‘jugaditas’: las de las canchas de fútbol. Creo que allí hay un reflejo de lo que somos, pero sobre todo hay un mal ejemplo. Dicen que Colombia es uno de los países donde menos tiempo real se juega, porque el partido se corta, hay mucha falta, juego sucio, como en la política.

Piensa uno en que todo jugador –como un político, un magistrado, un gobernante–, ante su familia y ante el país debería sacar pecho por sus actuaciones limpias. FACEBOOK

TWITTER

Lo vemos en cada encuentro. La misión, antes que jugar bello y leal, parece ser buscar tarjetas para el rival, y al que es habilidoso, distinto, ingenioso –dije ingenioso, no ingeniero– le pegan más que al balón. A muchos jugadores los tocan y se retuercen, tiemblan, patalean y claman médico. Se teme lo peor. Pero en un instante salen corriendo, sonríen. No pasó nada.



Si su equipo va ganando y se hace un cambio, un jugador sale por el lado más lejano, trotando en un solo puesto, y se abraza con el entrante como en una despedida para siempre, le desea lo mejor y tal vez le envía saludo a la familia. Para ganar segunditos, se dice.



A varios arqueros en ventaja se les encalambra hasta el vertical. Eso es peligroso. No el calambre, sino porque los jugadores son vistos por niños como ejemplo, pues en fútbol, como en política, hay tribunas dividas y barras bravas. Pero además, es deshonesto, porque el hincha paga para ver fútbol, espectáculo, goles, no retorcijones. Para eso podemos ir a urgencias.



Piensa uno en que todo jugador –como un político, un magistrado, un gobernante–, ante su familia y ante el país debería sacar pecho por sus actuaciones limpias, por ser el mejor de la cancha, correcto y honesto. Se necesita que los técnicos les inculquen juego limpio, que los vuelvan verdaderos ídolos. Y que los jueces castiguen las marrullas.



Hablo de fútbol y política, pero esto es en muchas actividades. Mañana es un día clave e histórico para Colombia. Seguramente va a cambiar el sistema de gobernar. Hay tensiones e indecisiones, pero votar es clave. Debemos pensar en lo que sigue, en lo que le conviene a este país donde se está perdiendo hasta la esperanza, pues miles y miles buscan irse por el ‘Hueco’ en busca de mejor futuro. Es urgente pensar en volver a una sociedad decente, como escribía ayer el científico Moisés Wasserman. Se necesita una restauración moral no solo contra la corrupción, sino para que no se acuda a la trampa, que se afiancen la ética y el respeto a todo nivel.



Gane quien gane, urge apaciguar los ánimos. La camiseta de todos tiene que ser la de Colombia. Por eso el nuevo presidente debe enviar ya un mensaje de unidad, de no violencia ni resentimientos. Y comenzar por decirle al país que se acatarán los resultados. La historia los mira desde las tribunas.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)