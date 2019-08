Nada que se apaciguan los ánimos en el país. Esta columna hoy sería sobre por qué cada día, aquí hay más rabia que risa. Iba a escribir sobre cuentachistes, incluidos los políticos en campaña.

Otro día será, pues hay que hablar de algo que no tiene chiste. Lo que se sospechaba o se temía, que ‘Iván’ y sus bang bang, ‘Jesús Santrich’, el ‘Paisa’ y ‘Romaña’, entre otros, se volvían a terciar las armas.



‘Iván’ el terrible lo anunció el jueves rodeado de sus compañeros, con ‘Santrich’ empuñando una metra, lo que de hecho es un peligro para el mismo grupo, pues se supone que no ve hacia dónde dispara.



La declaración de ‘Iván Márquez’ comenzó en tono poético. “Desde Inírida, que acaricia con la ternura de sus aguas frescas la selva amazónica y del Orinoco, sitiados por la fragancia del Vaupés que es piña madura”. Pero tal vez iba a decir piña y Maduro, pues el presidente de Venezuela es el único que seguramente se orinó...co de emoción al saber que una disidencia de las Farc se rearma en busca de desestabilizar a Colombia. Al fondo cantaba un pajarito.



Este nuevo episodio es triste para Colombia. Y preocupante, en especial para los campesinos, aquellos que aún les apuestan a las empresas agrícolas, trabajando casi siempre a pérdida.

De otro lado, el mismo partido Farc condenó a sus excamaradas. Rodrigo Londoño, antes ‘Timochenko’ dijo: “Sentimos vergüenza, y les pido disculpas al pueblo colombiano y a la comunidad internacional” FACEBOOK

TWITTER

El ‘poeta’ de la pistola al cinto, y de la pistola al acuerdo de La Habana, dijo en su manifiesto que habrá “desmarque total de las retenciones con fines económicos”. O sea, los secuestros. Y creo que tosió ‘Romaña’. Y agregó que buscará “el diálogo con empresarios, ganaderos, comerciantes y la gente pudiente del país para procurar por esa vía su contribución al progreso de las comunidades rurales y urbanas”. Y tosió el país.



¿Y eso, don ‘Iván’, no se podía hacer desde la vida civil, desde la política, desde el partido? ¿Lo mismo para luchar contra “la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana”, que fue la disculpa? ¿Toca ‘dialogar’ armados con los empresarios y ganaderos? Otra preguntica: ¿de qué vivirán? ¿De vender coca...das, comiendo maduro?



Lo que dijo ‘Márquez’, en realidad, no es poesía. Es una declaración que hace pensar en muertos –incluidos ellos–, en extorsiones, más narcotráfico, cartel de Sinaloa, desplazamiento de campesinos, reclutamiento en las ciudades. Pero, por suerte, excepto el de siempre, el senador Uribe, hay unidad en la defensa del proceso de paz. La comunidad internacional, excepto el de siempre, Maduro, rodea a Colombia. Y el presidente Duque reafirmó su compromiso con el cumplimento del proceso.



De otro lado, el mismo partido Farc condenó a sus excamaradas. Rodrigo Londoño, antes ‘Timochenko’ dijo: “Sentimos vergüenza, y les pido disculpas al pueblo colombiano y a la comunidad internacional”. Y calificó la salida como “una equivocación delirante”.



El reto es de todos. La mejor manera de desarmar a ‘Iván Márquez’ es con resultados y unidad, con protección y programas para los excombatientes. Apurar lo que vaya atrasado en la implementación de los acuerdos. Y, claro, arreciar la lucha contra el narcotráfico. Hay que metérseles a la cocina.



“Ni un paso atrás”, como dijo Galán. Más de 260.000 muertos dejó el conflicto con las Farc. Y más de 6 millones de víctimas. Por eso es histórico el acuerdo de La Habana, una esperanza de progreso, vidas a salvo, familias reconstruidas, paz en los campos sembrados de ilusiones y hortalizas acariciadas por aguas frescas. Eso también es poesía, ‘Iván Márquez’.



Hay que confiar en nuestras Fuerzas Armadas y fortalecer la presencia en las fronteras... Que no se nos cuele ni una serpiente engrasada. Y orar por que el plátano venezolano se caiga de su mata. Convoque a todos, presidente Duque.



luioch@eltiempo.com