Galán, en primera vuelta

Hoy recuerdo mi primera vez. Jamás se me olvida el momento en que ella, una mujer joven, me dijo que no temblara. Pero yo no me podía controlar. La emoción era inmensa a la hora de meter el voto en la urna. Luego había que mojar el dedo en tinta indeleble roja.



Fue por allá en 1982, cuando voté por Luis Carlos Galán Sarmiento, santandereano, liberal, exconcejal de Oiba, población vecina de mi natal Suaita; un hombre brillante y quien había trabajado en EL TIEMPO. Desgraciadamente ya sabemos la tragedia de aquel 18 de agosto de 1989 en Soacha, que, como el mismo 9 de abril de 1948, pudo cambiar la historia de Colombia.

Mucha tinta ha corrido bajo el puente y ahora, con el mismo temblor, pero por la edad, el próximo domingo votaré por Carlos Fernando Galán, hijo de Luis Carlos, para alcalde Bogotá. Lo haremos los miles de integrantes del Polvo Democrático.

Serán votos por Bogotá, por el futuro de todos y porque Carlos Fernando es un bogotano que quiere a su ciudad, le ha servido, la ha estudiado y se ha preparado para gobernarla. No solo la ha recorrido, por las cuatro puntas, sino que ha sido presidente del Concejo, senador de la República y aspira por tercera vez a ser alcalde, ahora por el Nuevo Liberalismo, que fundó su padre. Carlos Fernando, a sus 46 años, conoce a Bogotá como taxista viejo.

La del domingo 29 debe ser una elección inteligente. De una vez le deberíamos dar a este bogotano un “mandato claro”, como decía López Michelsen, que nos ahorraría una millonada y el desgaste de la segunda vuelta, donde seguramente él ganará, como lo indican todas las encuestas.

El programa de gobierno de Galán es serio y realizable. En el Polvo Democrático quedamos convencidos porque, entre otros aspectos, se la juega por la seguridad de los bogotanos. Eso es urgente, es un drama que padecemos todos, pues aquí ya no se puede ni bostezar en la calle con dientes postizos. Estamos como hace 500 años, cuando se mataba por una ‘flecha’, como llaman hoy al celular baratico.

Galán propone las medidas concretas para contener el hampa. Un mayor pie de fuerza, uso de la inteligencia artificial y tecnología de punta. Porque la delincuencia sí la usa. A un amigo lo atracaron y el maldito ladrón usaba la tecnología de punta de cuchillo. Con Galán habrá implementación de cámaras de reconocimiento facial en sitios estratégicos, así como el fortalecimiento de la investigación criminal de la mano con la Fiscalía y la justicia; dice que se reforzarán los cuadrantes, habrá más presencia policial en espacios públicos y, algo vital, un cuerpo élite para TransMilenio, entre otros aspectos.

La vida y los bienes son sagrados. No podemos dejarle todo al ángel de la guarda. Se necesita la dulce compañía de las autoridades. Tiene, además, una estrategia contra la violencia de género. Si mejora la seguridad, Bogotá será otra, una ciudad que produce más, con mayor confianza, más tranquilidad, con más turismo y con menos miedo.

Otro de los aspectos estudiados es la movilidad, con horarios escalonados, gerencia de vías, descongestión de cuellos de botella, rápida reacción ante accidentes, cultura ciudadana, mejores vías y participación de la gente en gestión de tráfico, etc. Me gusta por lo que ajusta, también su defensa del metro y continuidad de obras contratadas. Veo una alcaldía con sentido humano y social. Me gustan sus propuestas contra la pobreza, el hambre, en favor de las personas de la calle, en educación, en salud. Quedan ocho días, así que los lectores pueden revisar y decidir.

Con el hecho de ser un hombre honesto, de carácter y preparado ya es garantía de que en el Palacio Liévano hay alguien confiable. Por el bien de todos, creo que es la persona que se necesita en estos momentos esta ciudad. Cada uno es dueño de su conciencia, y sin desconocer que hay buenos candidatos, Galán es el hombre.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

