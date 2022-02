¡Fuera Putin!

Lo que está pasando en Ucrania es una afrenta contra toda la humanidad. Es una tragedia dolorosa, triste, injusta y de incalculables consecuencias. Allí, en ese país de Europa oriental, de unos 41 millones de habitantes, 17 por ciento rusos, miles de personas están expuestas hoy ante los tanques, los aviones de guerra, las bombas y toda la artillería de Vladimir Putin, un viejo espía que prefirió pasar a la historia como uno de los peores criminales de la humanidad antes que admirado como un hombre de paz. Así hay unos pocos en este mundo, que hacen mucho daño. Hoy, a Putin nos parece verlo con bigote hitleriano.



(También le puede interesar: No piensan en la gente)

Como se sabe, el jueves en la madrugada el presidente ruso ordenó una “operación especial” para invadir a Ucrania con la disculpa de respaldar y defender a los separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este del país, supuestamente por un pedido de ayuda, ante un genocidio. ¡Pamplinas! Y dijo, en tono amenazante, sintiéndose dueño del mundo, que “quienes intenten interferir deben saber que la respuesta de Rusia será inmediata y conducirá a consecuencias sin precedentes”.



Y mientras juega a la ruleta rusa con las vidas de los ucranianos, en alocución por televisión a su país, repetida a cada rato, anda diciendo que se vio obligado para defender a Rusia, que no puede sentirse segura ante la amenaza de Ucrania. Putin ha venido mintiendo. De hecho, había dicho que su intención no era invadir Ucrania. ¡Pamplinas!



En el primer día murieron 137 personas. La foto de una mujer mayor en Kiev, la capital ucraniana, tal vez abuela o madre de alguna víctima, con el rostro ensangrentado, con ese llanto de impotencia y dolor, lo dice todo. Esa es la guerra, que mata sin distingos a hombres, mujeres y niños, y que es siempre una ruina.

Vladimir Putin, un viejo espía, prefirió pasar a la historia como uno de los peores criminales de la humanidad antes que admirado como un hombre de paz. FACEBOOK

TWITTER

Imagina uno que aquella abuela, llamémosla Ana, estaría con miedo, nerviosa, como todos allí, en su conjunto residencial, hasta que vino lo que escupe Putin, al que parece que le interesan más su ambición, su poder, el que Rusia vuelva a ser potencia mundial, el impedir que Ucrania sea miembro de la Otán, antes que las vidas de los inocentes.



Ayer, en Kiev uno de los putinazos cayó sobre un jardín infantil y otro en un orfanato, según lo informó el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitro Kuleba. Pero eso a Puntin le importa un culeba. Dijo el ministro que son crímenes de guerra. Sí. Y todos los muertos son culpa de Putin.



Y cuando escribo esta columna se libraban feroces combates en Kiev, en Obolonsky y otros lugares. Ya había, como en todas las guerras, bajas de lado y lado, cadáveres en la calle, edificios en llamas, destrucción y desolación. Y más de cien mil personas emigraban por los caminos del miedo, entre ríos de lágrimas, dejando todo por lo que lucharon en su vida. Esa es la guerra.



No culpemos a Rusia, donde la gran mayoría no está de acuerdo con la brutalidad y se manifiesta tímidamente, porque el régimen los apresa. Hay grandes artistas, músicos, deportistas, escritores, trabajadores. Pero tienen a Putin, que no consulta sino que decide o somete.



No funcionó la diplomacia, no valieron las sanciones económicas de EE. UU. y la Unión Europea. Putin había decidido antes y se había preparado. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo algo estremecedor: “Estamos solos defendiendo a nuestra nación. No veo a nadie. Todos tienen miedo”. Morirán personas de lado y lado, civiles y militares, habrá muchos lisiados. ¿Cómo un hombre tiene el poder de causar tanto daño? ¿Quién lo detiene? ¿Y si escala a un país de la Otán y se desata una tercera guerra mundial? En todos los países del mundo debemos salir todos los días a las plazas a decir NO TO WAR. ¡Fuera Putin!

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)