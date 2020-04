En medio de los ladrones

¿Cómo van en el encierro, queridos lectores? Hoy, cuando se habla de corona de espinas, de coronavirus, de muerte y resurrección, les deseo un feliz sábado y unas felices pascuas. Aun a los que me insultan en las redes, que no saben lo que dicen, o les dicen lo que digan. Como católico, pongo la otra mejilla.

En serio, queridos abuelos hoy ya barbados, queridos padres y madres, queridas mujeres cabeza de hogar y familia toda, Dios los proteja, porque esta pandemia letal ya se ha llevado a la vida eterna a más de cien mil personas en el mundo. Aquí ya van 80 y más de 2.470 contagiados. “Señora Muerte que se va llevando todo lo bueno que en nosotros topa!”, dijo el maestro León de Greiff…



Pero vamos para adelante, unidos. Quiéranse mucho en la trinchera, que es en lo que se convirtió nuestro hogar. Y allí tenemos lo mejor, como son nuestros seres queridos, con las mascotas, animales tiernos e inteligentes. Increíble y criminal crueldad que estén envenenando perros, como ocurrió en el barrio San Luis de Bogotá, o echándolos a la calle.



Esta pandemia ha destapado lo que no veíamos en la prosperidad y en la tranquilidad, y ha sacado lo mejor y lo peor de la sociedad y de cada uno. Ya sabemos qué dirigentes tenemos y cuáles prefieren la economía a las vidas. ¡Hay de aquellos! Ni siquiera piensan que miles que mueren, por su grandísima culpa, son votos menos. El mal también ha sacado bondad y solidaridad. Bien por la medida de que los empleados públicos de grandes sueldos donen el 10 y el 15 por ciento.



El encierro no es fácil, pero dejen entrar la tolerancia y el amor. Ando romántico hoy, pues es urgente echarle alcohol a la violencia intrafamiliar. Hay que hacer aseo, cocinar entre todos, ensayar recetas, así sean sencillas. Se puede jugar a máster chef en la casa, aunque a muchos les queda duro un changua. El Jueves Santo, como Dios dijo “echar las redes”, presenté una mojarra a la plancha que al principio daba mala espina, pero, como en el concurso de TV, subí al balcón. Queridos esposos, cocinen, que sus esposas los suben al balcón.



Es fácil, por ejemplo, hacerle un plato a la costilla, y ella ofrece pechuga rellena. Hay muchas recetas fáciles. Lo importante es no presentar un plato fuerte a la cabeza. Y hay que jugarse en familia con amor si alguien cayó en el duro vicio de las “finas hierbas”.



Voy en este tono, porque ha aumentado la violencia intrafamiliar. Por Dios, ¿estamos como estamos y tú cortando orejas, como dizque dijo Jesús a Pedro? ¿La muerte llamando a lista y unos maltratando a los seres que los aman?



Pero así es. Ya este año van más de 15.000 casos denunciados. Esta cuarentena no puede ser un vía crucis para muchas mujeres. Por eso está bien que la Sociedad de Activos Especiales haya puesto a disposición 65 activos decomisado para que allí vayan mujeres en condición de vulnerabilidad. Y denuncien. No olvidemos defender a los niños. Los coronavioladores andan por ahí cerca.



De otro lado, el virus de la corrupción tampoco tiene vacuna. Increíble y repudiable que los corruptos, sepulcros blanqueados, estén aprovechando esta emergencia para robarse la plata de los contratos de las compras de elementos urgentes y comida por parte del Estado, según denuncian la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía.



Los pícaros cobraron bolsas de leche a 13.000 pesos; un pequeño atún, a 19.000, y así, sobrecostos como arroz, hasta con 50 por ciento más en millonarias compras. Que los sinvergüenzas paguen cárcel, pues es un atentado contra la vida, contra la confianza de los donantes, un irrespeto a millones que hacen sacrificios. Que haya justicia y nos muestren la cara de los Judas, pues aquí seguimos como Jesús, crucificados en medio de los ladrones.



LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com