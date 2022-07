En luna de miel

Hace un par de meses, nadie –ni clarividente, ni médium en trance… de hacerse famoso, ni pitonisa, pitoniso o ‘petroniso’– hubiese podido adivinar el clima político que hoy se respira en el país. A cualquiera le daría por las bolas de cristal el haber predicho que pasada una campaña electoral llena de ataques personales y políticos, de mentiras y videos, con el triunfo presidencial de Gustavo Petro hoy estaríamos en la política del amor, de encuentros amables, de pacto nacional, de empalme cordial, de “suerte es que le deseo”, como dicen los paisas.



¿Qué pasó? Que Petro llegó como Moisés a calmar las aguas, a unir al pueblo de Israel y de Uribe, de Santos, de Gaviria, de Vargas Lleras. Y llegó a convocar distintas fuerzas. Eso está bien. Si algo necesita Colombia es apaciguar los ánimos, desarmar los espíritus, además de desarmar a los violentos porque la ‘plomonía’ sigue en este país.



Petro se sentó con Duque, con Rodolfo Hernández –que se ve dichoso, como un niño de 77 años, descargado del chicharrón de gobernar a este país–, con el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, con César Gaviria, ciertamente, y con el exmandatario descargado de tigre Álvaro Uribe Vélez, dirigente del Centro Democrático.



Impensable, pero loable, que el nuevo presidente de extrema izquierda y el exmandatario de extrema derecha se hayan sentado, muy amiguis, y hayan intercambiado ideas y hasta teléfonos. Además, quedaron de mantener un canal abierto: –Me llamas a cualquier hora. –Gracias, pero espero no ser inoportuno. –No, pierde cuidado, para ti estaré siempre. Y cosas así imagina uno en tan amable encuentro. Trataron varios temas, en los que hay disponibilidad de colaboración y si acaso habrá una oposición respetuosa. Y salió el exmandatario a llamar a no irse del país, y trabajar, trabajar y trabajar. Así como vamos, qué tal que Uribe sea para Petro su mano derecha.

Claro, seguramente los apoyos traen participación burocrática, lo cual de por sí no es malo, con tal de que funcionen las cosas y sea para bien del país. Todos “amiguis”.

Petro viene enviando también señales de responsabilidad en los nombramientos. El canciller Álvaro Leyva, hombre de larga trayectoria política, conoce el mundo exterior. Y si quería enviar un mensaje de que este gobierno le apuesta a desarrollar puntualmente el acuerdo de La Habana y buscar la paz con otros grupos, lo hizo como un Santos, y ha quedado claro.



Y nombró a un peso pesado de la economía en la cartera de Hacienda, como el exministro José Antonio Ocampo, todo un gurú, con respetabilidad y sentido social, que es lo que se necesita aquí. Es clave ahora quién será el ministro o ministra de Agricultura. Tiene que ser de igual altura. O bajito, pero que se haya embarrado, que distinga entre el café y la yuca, que sepa de las angustias que se viven donde no entra la señal de internet, menos la del Estado, que sea consciente de que es hora de que al campesino no le sigan dando en las papas.



Por ahora, hay política del amor. Pero en un país donde se rechazó la paz, increíble, se apuesta a cuánto durará el buen tono en esta cancha de tejo nacional, donde todos se agarran de las mechas. Ante ese ambiente de acuerdo nacional, Petro tiene un mayor compromiso. Están en luna de miel, pero hay temas como la reforma tributaria, más ambiciosa que la que impulsó el paro nacional; la inflación, el narcotráfico, la “robadera”, la justicia, la paz, el impresionante Informe Final de la Comisión de la Verdad, ante el que nadie se puede lavar las manos, la JEP. Jepucha, ahí veremos si el matrimonio necesita psicólogo. Estamos aburridos de la polarización. Petro y toda la dirigencia son responsables de que se mantenga un espíritu de unidad.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

