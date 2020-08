El Ubérrimo por cárcel

Esta fue una semana de hecatombe para el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y su partido, el Centro Democrático, donde él es el jefe pluma blanca. Au, dice su tribu. O sea, Álvaro Uribe. Pues, por un lado, dio positivo para covid-19 y, por otro, dio positivo para Corte Suprema.



La Sala Penal de esta alta corporación le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva, en casa o finca por cárcel, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigo y fraude procesal. Su abogado Cadena tiene la misma cadena.

En el caso de su salud, hay que solidarizarse. Este mal es cruel y no distingue color político ni social, y todos estamos expuestos. Dio positivo. Yo pensé que podría ser un ‘falso positivo’, pero no, se confirmó, como un caso asintomático. Dijeron por ahí que él ha sido ‘asintomático’, que, cargado de tigre, a menudo se acalora, sin llegar a marcar fiebre. Ojalá se recupere pronto.



Primero su salud, les diría yo a sus fanáticos, pues ante la justicia él tiene muchas defensas, muchos recursos legales, y seguramente, como tiene que ser, le darán todas las garantías jurídicas. La Corte tiene una gran prueba ante el país. De hecho, ya todos somos abogados. Alguien dijo que están buscando buenos mecánicos, pues parece que la defensa va a pedir que le revisen el auto. Le expliqué que se llama recurso de reposición y son los mismos magistrados –no los mecánicos– los que revisan el auto.



Calma. El país viene polarizado. Tristemente, eso de rojos y azules, que llevó a la violencia, no ha acabado. Hoy, uribistas y santistas o petristas son camisetas enfrentadas. Hay odio, y de un lado y otro hay barras bravas. Y todo lo que tenga que ver con decisiones sobre Uribe polariza.



Ante el fallo de la Corte se exacerbaron las pasiones. Que cómo ‘Santrich’, criminal y secuestrador, fue dejado libre y a quien combatió a las Farc se le dicta esa medida. ‘Santrich’ engañó a todos, y su caso es una vergüenza, pero no por eso se debe dejar de ejercer justicia. Y como aquí para cada delito se hace una ley y para cada decisión se pide una constituyente, ya la están planteando y pueden hacer trizas la paz. Se dice que estamos maduros para ser una Venezuela, que la democracia y el Estado de derecho están en la UCI. Inclusive, una senadora llamó a “la reserva activa” para la defensa de Uribe... ¿¡Cómo!?



Calma. El fallo demuestra que funciona la separación de poderes. Más que nunca, se necesita ponderación de todas las partes, no confundir cordura con sobrepeso. Todo tiene que ir por los cauces del derecho, y solo hay que acatar y respetar las decisiones en esta etapa de primera instancia del proceso, así como si el expresidente logra demostrar su inocencia y sale avante en su caballo pechichón.



Puede el expresidente elegir entre El Ubérrimo y su casa en Rionegro, Antioquia. Yo le aconsejaría quedarse en El Ubérrimo, que, imagino, es de más de hectárea y media. Lo jarto para él sería que doña Soledad del Poder fuera la única que le preparara la limonada. Y puede montar en un tordo de paso fino, o en un alazán de trocha que, incluso, lo lleve a la finca ‘El Retiro’. Y puede montar su defensa con más tranquilidad.



Y qué mejor que madrugar a ordeñar una normanda, caminar a 30 grados y regresar a descansar en el quiosco... tener gallinitas que no le dejen engüerar los huevitos. Y cultivar una huerta casera donde haya mucha pasionaria y manzanilla, para sus seguidores. Y para todos. Porque lo que necesitamos es serenar los ánimos y que la justicia impere y sea para todos, sí. Exigir que las Farc cumplan y digan la verdad. Nada más. Y que envié a sus huestes un mensaje de respeto a la institucionalidad, sin montar en ‘Cólera’, esa yegua salvaje que nos puede despeñar.



LUIS NOÉ OCHOA

