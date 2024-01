El rancho ardiendo y el agua lejos

El calentamiento global no es por joder, dijo el ‘Papa’. No el papa Francisco, sino un campesino de Boyacá –que ya casi es tierra caliente– y quien vive enterrando el tubérculo, a quien llaman así en la vereda. La madre Tierra está con fiebre alta. Solo hay que ver a Bogotá, donde hace unos 70 años la gente iba con guantes de lana, virgen o descarriada, grueso abrigo y gorro o sombrero borsalino.



Aquí hoy se viste de verano. Qué calor. Las mujeres van en tops, que nos dan unos tips; los hombres, de manga corta, o manga por hombro, algunos. El que confeccione abanicos se llena. Este puede ser el enero más caliente de la historia. Estos días salimos a almorzar con una amiga y “nos estorbó la ropa”, como cantaba Vicente Fernández.

Pero el momento es muy triste y dramático. Estamos llorosos, no solo por los desastres ecológicos que vivimos, sino por el humo que nos llega debido a los incendios de los hermosos cerros tutelares de la capital, que deben tener en pie hasta al Señor Caído. Una tristeza y una vergüenza a la vez ver el país de la belleza en llamas.

Anteayer, la interina Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo –debería ser de riego– advertía que la situación de emergencia en Colombia alcanzaba niveles críticos, con 21 incendios forestales activos. Y desde el 3 de noviembre, cuando se declaró oficialmente el fenómeno de El Niño se han registrado 906 incendios. Y la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, dijo que hay 977 municipios en alerta. Todo el país.

Lo que vivimos es un verdadero desastre, en todo sentido. Qué rabia, qué impotencia ver el páramo de Berlín, en Santander, donde ardieron unas 300 hectáreas, con los frailejones hechos troncos humeantes, irrecuperables, como todo allí, desolado, cual escena marciana, sin fauna ni vida. Y esto es en muchas partes. Solo en Cundinamarca había 13 incendios activos ayer en la mañana. Y el gobernador declaró calamidad pública. Pero debe ser calamidad nacional. Y tristeza nacional. Y acción nacional, sobre todo.

Porque, como siempre, a pesar de estar advertidos, estamos con el rancho ardiendo y el agua lejos. El Niño estaba anunciado y diagnosticado por todos lados. Pero nos cogió con los calzones abajo y repartiendo más culpas que recursos. Y actuando al revés. Pues parece que el Gobierno creyó que el director nacional de los Bomberos, capitán Arbey Trujillo, era el fósforo y lo descabezó en plena crisis, recién posesionado. Tal vez no haya gustado que Trujillo estuviera haciendo lo que toca: cuestionar la falta de recursos por parte de las alcaldías para los cuerpos de Bomberos y buscar estar preparados. Raro en un presidente defensor del medioambiente.

Pero además, en medio de incendios también se recorta el chorro financiero. Los bomberos, en mayoría en el país, no tienen recursos, y para 2024 el presupuesto para ellos se reduce un 25 por ciento. Y no se ha podido utilizar el avión Hércules, que descarga más de 3.000 galones de agua, por falta de mantenimiento. ¿Está vuelto mihércules? Así no.

Se requieren unidad y responsabilidad. Todos con el mismo balde, no para echarnos agua sucia. Se necesitan bomberos bien equipados, y aplausos para ellos que se juegan la vida. Y trabajar para que haya conciencia de la defensa del medioambiente, de la vida de las generaciones venideras. Y eso empieza desde las aulas. Debe haber una materia medioambiental. Y sí, declaratoria de calamidad, pedido de ayuda a Naciones Unidas.

Petro podría promover una dura normativa universal en defensa de la tierra. Pero se necesita aquí que haya policía rural bien paga y unas CAR reformadas y rigurosas. La quema de páramos y bosques nativos es una desgracia. Y como hay manos criminales, con diversos intereses, los pirómanos deben ir a la cárcel sin rebaja, con poca agua y sin ventilador.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

