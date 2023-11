El grito de toda Colombia

El sábado pasado este mediocampista y medio tronquiño titulaba aquí ‘Camiseta contra el secuestro’. Quería decir unidad nacional contra el secuestro. Y coraje, pundonor, rabia, goles contra ese infame delito. El jueves en Barranquilla hubo todo ello, y más. Hubo magia, cosas maravillosas, como de la mano de Dios, para enviar mensajes contundentes.



En eso de tácticas de fútbol yo no tengo cancha. No sé bien del win win, o del 2-3-5, o de un nueve que a veces se vuelve un ocho, o del volante con llegada tarde, como le dicen a my president en este país de extremos políticos, más que futbolísticos. Pero sí sé que a veces nos unimos como país para gritar nuestro rechazo a los que juega en las ‘bandas’.

Eso sucedió en el estadio Metropolitano de Curramba, vestido de color esperanza, donde la Selección Colombia marcó la historia al ganarle a Brasil, los pentacampeones del mundo, por 2-1. Algunos dicen que es una Verdeamarela en su peor momento, que no viene el ‘Rey’ Pelé. Pero es Brasil, con el peso de su historia, que infunde respeto, que juega bello, que tiene figuras de más 50 millones de euros que militan en los mejores equipos do mundo y que entró arrolladora y al minuto tres nos dejó en silencio. Es Brasil, no un equipo de pensionados.

Pero lo que sucedió va más allá del fútbol y las estadísticas. Ya sabemos lo que ha sufrido en Colombia el ciudadano de a pie, el que trabaja y produce honestamente, con el infame delito del secuestro, que ha sido un azote por largos años y sigue vivito y cobrando. No sabemos si son 230, 305 o más los secuestrados hoy. Y lo acababa de padecer don Luis Manuel, padre de Luis Díaz, por suerte liberado y quien estaba en la tribuna, nervioso, con fe en Dios y en su Lucho del alma.

Pues el ‘7’ de la Selección estaba en deuda porque había errado un penalti contra Ecuador. Y tenía otra en su corazón, la de la solidaridad nacional, que él quería retribuir de la mejor manera que sabe hacerlo, con goles. Contra ese peso de mil kilos y el gol tempranero de Brasil, había que luchar. Y Lucho se batió como león herido.

¿Vimos un milagro? Tal vez. Y bolas, como se les dice en portugués a los cojones. Y un equipo, porque con fallos o no, había un equipo que puso berraqueriña. Le ganamos a Brasil con dos golazos de cabeza del que tenía que ser, Luis Díaz. Y casi se infartan él, su padre y el estadio todo. Hubo lágrimas, pero hubo un mensaje contundente. Porque, por lo sucedido, los gritos de gol sonaban a clamor de libertad, a exigencia a los que juegan con la vida de la gente para que abran ya los candados. No más secuestros.

Y es que allí estaba en el aire un sentimiento de “libertad para mi papá, mi hijo, mi hermano, mi esposa”. Tanto así que hasta los brasileños abrazaron a Luis. Así que, secuestradores, libérenlos a todos. “Hemos pasado por momentos duros, pero la vida te hace fuerte y valiente. Creo que ese es el fútbol, o la vida”, dijo Luis Díaz. Pero una vida libre.

“El pueblo colombiano es gente buena. Somos muchos más los buenos que los que quieren hacer el mal”, dijo James. Esos mensajes, esos gritos de libertad tienen que retumbar en las montañas, en cada sitio donde alguien está en esa humillación, y en las mesas de diálogo.

Los cabecillas de la guerrilla, disidencias, bandas tienen que escucharlo y entender que todos tenemos derecho a la libertad y a la vida, a gritar un gol sin un nudo en la garganta. No se pueden financiar con el dolor de los demás. En las eliminatorias ya estamos en el tercer puesto. Pero es hora de que salgamos del vergonzoso primer puesto en secuestro. El pedido es contundente, y el Gobierno tiene que emular a Luis Díaz: ganar de cabeza. Y jugar con firmeza. En esta Navidad todos deben estar en casa. Que no tarden tanto.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)