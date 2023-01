El cese desconcertado

Se fue diciembre con su alegría, sus pesebres, sus gastos, sus luces e idas de luces. Y con quemados con pólvora. Siguen, y muchos de ellos son niños, qué tristeza, no aprendemos. Ya llegaron los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, cargados de oro e incienso para algunos. Y a millones más, en un país del pobre Tom, todo mundo pobretón, no les trajeron ni mirra. Lo que trajeron fue inflación del 13,12 %, alzas y deudas. Se viene un año en el que otros reyes, Mercar, Gastar y Derrochar, serán un camello.



Pero al mal tiempo, buena cara, así la canasta esté tan cara. Hay que empezar el año con positivismo, hay que bregar a que los deseos de las uvas de Año Nueva sean una realidad, que se nos cumpla el agüero y el Gobierno sea austero. Debemos confiar en que los cucos no sean amarillos por el uso, en que el huevo que se echó bajo la cama –con lo difícil que debe de ser– nos dé muchas alegrías; que los que le dieron la vuelta a la manzana maleta en mano logren la visa. Al menos que conserven su trabajo.

Y, como afirmaban algunos la noche del 31 al desear un año lleno de éxitos y Carullas, “a ver con qué nos sale Petro”. A él, como recomiendan algunos padres a sus hijos, se le puede decir, con respeto, “ya es hora de sentar cabeza”. Porque nuestro primer presidente de izquierda llegó desbocado.

Él, a su estilacho, comenzó sobrado de entusiasmo y de propuestas que va soltando al aire, al parecer sin tener todo concertado, atado, asegurado. Y eso es muy delicado. Tiene que ver con la credibilidad del jefe de Estado, algo casi sagrado. Me va saliendo, impensado, terminado en ado. En el cese del fuego cruzado, sin ser concertado, casi sale chamuscado, ado.

Petro informó –año nuevo, chiva nueva– que había logrado un cese bilateral del fuego por seis meses con cinco grupos armados, de cuyo nombre no quiero acordarme, entre ellos el Eln. Y que sería verificado por la OEA, la ONU y la Iglesia. Pero el “quemando central” –como decía Jaime Garzón– de los elenos dijo que natillas, y salieron a aclarar de inmediato que con ellos no se había discutido tal propuesta y no lo aceptaban sin haber sido tratado en la agenda. Así que tal vez se hayan dedicado a hacer el chance con el número del decreto, el 2657, que el Gobierno tuvo que suspender.

Es un fallo que les debe dejar lecciones al mandatario y a su equipo cercano. Un cese del fuego bilateral como este, con grupos llenos de poder, de armas, de coca, que dominan zonas y someten a la gente, tal vez debió tener más trabajo de diseño y confección. De entrada, es de muy difícil verificación, y los protocolos no se ven claros; porque hay zonas donde el Eln, disidencias y clanes se pelean a muerte el negocio de la coca. Ahí, cómo se mide el alto el fuego. Además, allí, y en todo el territorio, deben estar nuestras Fuerzas Armadas, que no pueden dejar de cumplir lo que la Constitución y la ley les demanda. Todo esto debe tener compromisos claros.

Hay que corregir y seguir. Se trata de la paz, que debemos apoyar, pues este país lleva muchos años en una maldita violencia que nos ha costado en vidas, desplazamientos, tragedias de toda clase. No olvidemos los secuestros, o los abusos sexuales de mujeres y niñas, reclutamiento de menores, etc. Todo esto sigue. Con mano firme, se necesita silenciar las armas, y que los empresarios del campo puedan trabajar.

La paz hay que buscarla hasta debajo de las piedras, sin olvidar, eso sí, aquella frase que tanto se repitió en Navidad: “La prudencia, que hace verdaderos sabios”. Y verdaderos estadistas. Y no olvide, Presidente, aplicar aquella sentencia del exitoso proceso de Santos: “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”. Todo concertado, más con un grupo, como el Eln, tan redomado o taimado. Ado.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

