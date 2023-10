Eclipse total de paz

Hoy se esperaría que hable de Hamás, pero primero, de James. Qué pundonor, qué ejemplo de coraje, de responsabilidad, de amor por la camiseta. Fue guía para la Selección en Barranquilla. Como le sobra talento, les tapa la boca cuando quiere a sus detractores. Los demás jugadores deben seguir sus pasos.



Y hay que decir que el mundo es una tragedia. Una vergüenza. Cómo será lo que se vive en esta tierra, donde nos falta agua, pero corre la sangre, que hoy la Luna, al ver tanta atrocidad, le tapará un ratico los ojos al Sol –su amor platónico que la calienta de lejos–, para que no vea tanta atrocidad.

Lo que está pasando en la Franja de Gaza, después del ataque demencial del grupo extremista Hamás a Israel, es un horror que conmueve. El pueblo palestino no tiene que ver con los terroristas de Hamás, a los que hay que repudiar, más si se precia uno de ser pacifista. “Lo más atroz de las cosas malas de la gente mala es el silencio de la gente buena”, dijo Mahatma Gandhi. Condene sin reserva esa brutalidad, presidente Petro.

No se puede ignorar la historia. Es verdad que Dios, de Israel al pueblo diste los mandatos, pero no para oprimir a los palestinos tanto. Pero el camino de liberación no era entrar matando civiles, secuestrando, degollando mujeres y niños. Vimos, con el alma eclipsada, que los criminales llegaron donde centenares de jóvenes disfrutaban del Festival Nova, un concierto a campo abierto en Israel, cerca de Gaza, y apagaron no solo la música sino muchas vidas y sueños. Cazaban a las personas asustadas como a liebres y tomaron rehenes. Hay que condenar todo esto, presidente Petro.

Hoy, por culpa de los terroristas, el tablero de la muerte ya registra más de 1.300 muertos y más de 1.300 heridos, del lado israelí. En Gaza, más de 1.500 muertos y más de 6.000 heridos. La franja es un infierno oscuro, sin agua, sin energía ni combustibles.

Lo que sí hay es combustible para un desastre humanitario. Ayer, Israel lanzó un comunicado “rotundo” para que todos los palestinos que viven en la parte norte de Gaza abandonen y vayan al sur. Pero los extremistas no los quieren dejar mover. Un ataque por tierra sería trágico. Y los milicianos libaneses de Hezbolá, respaldados por Irán, dijeron estar listos para “contribuir” a las confrontaciones contra Israel. Dios cuide a sus pueblos en medio de fuegos.

Se necesita pensar en los civiles que están entre la incertidumbre y el miedo, se requiere que entren medicinas, que haya corredores humanitarios, que el mundo, más que armas, aporte soluciones de paz. Se necesita menos odio.

Pero yo sé más de eclipses que de política internacional. Por eso extraño hoy, como lo harán los lectores de EL TIEMPO este domingo, al columnista colombo-español Antonio Albiñana, un pacifista, un luchador por las libertades, como lo demostró durante el franquismo. Él era una autoridad en temas de conflictos mundiales, un investigador riguroso y un valioso periodista. Con dolor estoy hablando en pasado porque un implacable cáncer lo llevó a tomar la decisión, de manera consciente y valerosa, de suspender tratamientos y optar por la muerte digna.

Era incansable. Trabajó hasta donde le dieron sus fuerzas. Hace ocho días escribió su columna ‘¿Para qué sirve la ONU?’, para este diario, que pierde un gran soldado, y se preocupó incluso por una corrección de estilo. Se fue mirando la muerte de frente, bajo canciones de su familia y sus amigos. Escuchando cumbias y porros: La piragua, el Compae chipuco… Como él sabía que la huesuda estaba cerca, me dijo, muy estilo españolete, joder, que esperaba encontrarse con su gran amigo Antonio Caballero, y que si se podía se tomarían un whisky. Y quedamos en que si desde allá es posible ayudarán a que por aquí haya paz. Por ahora, que la haya en su tumba.

