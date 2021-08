¿Duque ganará medalla?

Se nos va. Es la noticia de estos días. No me refiero a Lionel Messi, quien deja el Barça, sino al presidente Iván Duque, quien dentro de un año exacto dejará la Casa de Nari, como la llamaban en clave en el gobierno Uribe. Se nos irá con la cabeza casi blanca, porque le tocó lidiar con esta espantosa pandemia universal de covid-19 y con muchos problemas más.

Es increíble y triste que ya en Colombia vayamos en 122.000 muertos por esta causa, con enorme dolor por las pérdidas de vidas valiosas. Sin contar con que también hemos sepultado muchas empresas, proyectos, emprendimientos y sueños.



Uno se pregunta cómo le hubiera ido a Duque, o a Colombia con él, si no llega esta desgracia que nos encerró y que le cayó un año largo después de lucir la banda aquel 7 de agosto lluvioso y de vientos cruzados. Por ahora, con un 30 por ciento de aceptación, en tono de juegos olímpicos, a Duque casi no le alcanza para colgarse la de bronce. Y ojalá le vaya bien en los últimos 365 días vallas, pero la verdad es que detrás le respiran muchos retos y, atléticamente, él ya está con el sol a las espaldas.



Varias cositas, como dicen las señoras bravas: la primera es la salud pública. Y de ahí depende todo. Duque debe seguir buscando oro en vacunar a 35,7 millones de colombianos. Por ahora vamos en 29 millones de dosis, y 12,7 millones con su esquema completo. Pero el virus es un enemigo hábil, ya desarrolló la variante delta y se habla de que se necesitará una tercera dosis.



El Gobierno tiene que seguir vacunando sin descanso y persuadiendo a los que no quieren, inclusive con estímulos, viajes al espacio, en TransMilenio, rifas de becas. Y se puede adoptar el lema de Matador: ‘Es mejor estar vacunado que estar entubado’.

En el desempleo estamos mal, anda en el 14,4 por ciento. Se necesita recuperar unos dos millones de puestos perdidos por causa del ‘viru’, como dicen en la Costa. De otro lado, los violentos, los narcos y disidencias siguen entrenando lanzamiento de bala.

El Gobierno tiene que seguir vacunando sin descanso y persuadiendo a los que no quieren, inclusive con estímulos, viajes al espacio, en TransMilenio, rifas de becas FACEBOOK

TWITTER

Hasta atentaron en Cúcuta contra la vida del mandatario. Y nuestra desgracia de siempre, la coca, que muta como el viru, ya ronda las 245.000 hectáreas, según EE. UU.

En lo que le resta, o en lo que le suma, el Presidente debe apostar por la juventud. En marcha, somos medalla de oro. El país viene marchando desde el 2019, en especial la juventud, porque no ven pistas claras para el futuro. En la educación, el empleo y el deporte están las claves. Bien por la matrícula cero y las líneas de crédito, pero no es suficiente.

El balance de Tokio es bueno. Los nuestros no traen oro, pero sí cuatro medallas de plata y una de bronce, que en unos Olímpicos es hazaña. Pudimos traer más, pero nos tumbaron la pelea del boxeador Yuberjen Martínez. El colombiano le ganó a Tanaka, a quien casi ‘Osaka’ para el hospital, pero él pegaba en español y lo jueces solo hablaban japonés, dijo alguien con ingenio.



Los triunfos de los nuestros son maravillosos, son medallas de oro a la falta de plata, a la superación personal, al sacrificio. Anthony Zambrano, por ejemplo, hizo su primera carrera descalzo. Y los demás no crecieron mucho mejor. Gracias a todos, gracias la sensacional marchista Sandra Lorena.



Aquí, Presidente, hay miles de niños y jóvenes a los que les faltan zapatos, pero no talento ni coraje. Se necesitan buenos escenarios en todo el país y políticas públicas de deporte. Y que los deportistas de alto rendimiento sean becados académicamente. Hoy, cuando estamos en oro en lanzamiento de campañas y de disco rayado de los políticos, se deben replantear los caminos del deporte. Millones de jóvenes y ‘jóvenas’, como diría Nicolás Maduro, piden pista. Acelere, Presidente. Invertir en deporte vale oro, como dijo ayer Salvo Basile.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com