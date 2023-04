Derrotar al diablo

Mañana es Domingo de Ramos todo el día. Ya es tarde para advertirlo, pues seguramente el daño está hecho, pero, en verdad os digo, ojalá no cometiéramos ese crimen ecológico de quitarles el cogollo a las palmas de cera, y todas las palmas para tejer el ramo y cobrar en rama. Los mercaderes de fuera de los templos continúan vendiéndolas en diferentes presentaciones. Y quizás se advierta desde los púlpitos que Dios no pide que sea con palmas como se conmemore su entrada a Jerusalén.



(También le puede interesar: Un país único)

Semana Santa es un periodo para reflexión, recogimiento y fe. Aunque todo ha cambiado, pues cada vez es más de vacaciones, de playas llenas, donde se ven otros monumentos. A quienes cada vez nos pesa más la cruz de los años, sin saber en qué estación vamos, siempre vienen los recuerdos de viejos días santos, allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, como dice una bonita canción.

El Miércoles de Ceniza nos recordaba que “polvo eres”, nos imponían la ceniza, y la familia se dedicaba a alistar todo para evitar trabajar los días jueves y viernes, que eran de lectura de la Biblia, de ir a misa con vestido nuevo, zapatos siempre apretados, como si fuera por penitencia, y con las matracas de mano, armadas de guadua y una pequeña rueda de tríplex. Lo bonito era que los papás no podían castigar.

Qué respeto. A los papás y a Dios. No se trabajaba, ni se bailaba ni se iba de cacería porque la leyenda decía que un cazador disparó un Viernes Santo a un conejo y recogió una serpiente. Claro que en estos tiempos, los partidos le apuntan a una reforma y les resulta conejo, pues no incluyen sus propuestas. En aquellos días había gran devoción. Inclusive, más miedo al diablo. Que yo, como el general Sanabria, pero sin estigmatizar a nadie, creo que existe, llámese Satanás, Belcebú, Luzbel, el mandinga, el chiras, el patas, o el que pensaron. Ese ser del mal está presente en todas las religiones y sociedades.

Los asesinos no tienen perdón de Dios, porque sí saben lo que hacen. Esta Semana Santa debemos orar por los soldados y por sus familias y para que el Gobierno no las olvide. FACEBOOK

TWITTER

Lo está en el lenguaje, la literatura, en los dichos, en la música: “Un diablo se cayó al agua / y otro diablo lo sacó, / y otro diablo que pasaba / dijo qué diablos pasó”, dice Jorge Velosa. Y se afirma que el diablo metió la mano, cuando la gente mete la pata; se lo pinta de distintas maneras, con cuernos, patas de cabra y trinche, pero nadie sabe en realidad cómo diablos es, dónde diantres vive ni dónde queda el infierno. Hasta tenemos carnaval del diablo.

Tal vez lo que haya sean pequeños infiernos, los que vive cada uno, cada comunidad, cada región, en este país donde al año se cometen casi 14.000 asesinatos, donde más de 16.000 menores son atenidos por violencia sexual. Todo parece diabólico. Por ejemplo, el ataque esta semana en El Carmen, Norte de Santander, donde unos guerrilleros, que supuestamente hablan de paz, asesinaron con sevicia infernal a 7 soldados y dos suboficiales que no estaban en operaciones ofensivas. Además, dejaron a otros 9 uniformados heridos. Los asesinos no tienen perdón de Dios, porque sí saben lo que hacen. Esta Semana Santa debemos orar por los soldados y por sus familias y para que el Gobierno no las olvide.

Es como cosa del diablo que se quiera firmar la paz con sangre, que se mate o se bloqueen regiones enteras por clanes o disidencias, que realizan semanas y meses de ‘recogimiento’, no espiritual sino de extorsiones. Mientras tanto, nuestros dirigentes, los líderes, se odian y dividen. Así cómo diablos.

Esto huele a azufre. Se necesita que Dios nos guíe y nos ayude, se requiere desarmar no solo a los violentos, sino los espíritus; que volvamos al respeto, que nos odiemos menos. Y sobre todo que nadie venda el alma al diablo para obtener poderes o favores, lo que dizque se da mucho en la política. No estamos bien, pero no podemos dejarnos hundir, ni por el diablo. De nosotros depende desterrar al mandinga. Esta es semana de reflexión.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)