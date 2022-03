De Ucrania al Cauca

Lo primero hoy es decir, a punto de llorar, que es imposible dejar de pensar en el pueblo ucraniano. Putin es un covid-22 que sigue matando civiles, hombres, mujeres y niños. No se sabe bien cuántos muertos van. La ONU habló ayer de 780 civiles, de los cuales 58 eran niños.



Antier, los rusos habían bombardeado sin piedad la ciudad portuaria de Mariúpol, que dicen se volvió un infierno. Una mujer que logró salir dijo que más de 2.000 personas han muerto allí. El jueves, Rusia bombardeó un teatro lleno de gente, de niños abrazados a sus padres. Qué desgracia.



Los crímenes del demente Putin no tienen nombre. ¿Quién lo para? Europa debe hacer más, y Estados Unidos y la ONU. El presidente Volodimir Zelenski, un superhéroe, fue aplaudido esta semana por el Congreso estadounidense luego de un discurso virtual. Bravo, hurra, pero Ucrania necesita más que aplausos.



El pueblo ruso tiene que salir a la calle con valor –pues el tirano no los puede encerrar a todos– a gritar alto el fuego, no más muerte. Y el mundo entero debe alzar la voz, every day, dicen los bilingües, para que retumbe en el Kremlin: fuera Putin, asesino, de Ucrania. Y todos debemos enviar ayuda. No dejemos solos a los valientes ucranianos. Y oremos para que los negociadores de lado y lado lleguen a un acuerdo.

Claro que aquí también nos siguen matando, uno por uno, y nuestro presidente, Ivanovich Duquenski, ya de salida, desafortunadamente no se vistió de héroe. Anteayer sepultaron al líder indígena Miller Correa, asesinado por unos hijueputines en Tacueyó, Cauca. Desde el 2016, cuando se firmó la paz, van más de 900 líderes sociales asesinados. Este año, según Indepaz, ya han matado a 50 líderes y defensores de derechos humanos. Y ya hubo 22 masacres, con 61 víctimas. En 2021 ocurrieron 96, con 338 muertes. Aquí también nos bombardean el alma todos los días, juegan con las vidas a la ruleta rusa, y con la justicia a la ruleta risa. No dejemos solos a los líderes. También tenemos que pensar, every day, en el valiente pueblo caucano, chocoano, araucano, en fin, colombiano.



Por eso, cuando comienza más en firme la campaña presidencial, con Pefifa –o sea, Petro, Fico y Fajardo– en punta, este tiene que ser uno de los temas fundamentales. Como presidente de mi movimiento, el Polvo Democrático, no inscribí mi candidatura y me quedé con los crespos hechos, pues estuve en el sonajero vicepresidencial. Pero detener la violencia era uno de mis propósitos. Y tiene que ser el de quien llegue a la Casa de Nari. Eso es combatir el narcotráfico en todos los escenarios, pues de ahí deriva todo. Además de la corrupción. Yo expropiaría, pero a los corruptos.



Se viene más hambre en el mundo. Colombia podría ser una despensa. Yo sería el ‘vice’ del campo, que clama políticas serias de seguridad. Colombia vive un momento muy delicado. No solo hay violencia, sino también pobreza, miseria, alto desempleo, etc. Por eso las propuestas de los candidatos deben ir al grano. Yo me preocuparía porque mi presidente no planteara, por ejemplo, poner una bomba de gasolina en Monserrate, ni montar un tren elevado entre Bogotá y Marte.



Una, por ejemplo: descongestionar las cárceles, pero no dejando volar a los presos como por arte de mafia. Ayer desapareció de La Picota el narcotraficante ‘Matamba’, que tiene más entradas a la cárcel que un guardia. Dicen que iba vestido de dragoneante. Y de drogoneante. Hay que cambiar el Inpec. Hay que llevar a muchos presos a colonias agrícolas o a construir vías, a cambio de rebaja de penas. Así mismo, públicamente les pediría a mis contrincantes altura en la campaña, sin ataques personales ni polarización. Que se envíe un mensaje de respeto, pues aquí ya se están dando en la jeta, maricas, hasta en los colegios.

