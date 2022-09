De la ONU a la Colombia herida

El presidente Gustavo Petro tuvo su debut esta semana ante la Asamblea General de la ONU, que integra a 193 Estados. Solemne, muy tiesa muy maja, pero es como una asamblea de copropietarios del mundo, a donde van los mandatarios a exponer sus logros y propuestas y a quejarse de los vecinos por contaminadores, porque hay ruidos de tiranías, porque hay fumadores y viciosos en la copropiedad, porque no se cuida el agua, porque el comité de convivencia no sirve y hasta se piden cuotas extraordinarias, por ejemplo para salvar la Amazonía, como hizo el mandatario colombiano.



Petro se echó un discurso duro y medio poético a la vez. “Vengo de uno de los países más bellos de la Tierra”, dijo al comienzo, con orgullo patrio y entonado acento. “Vengo de un país de belleza ensangrentada”. Esa frase debió de estremecer.

Luego se despachó para decirle al mundo que la guerra contra las drogas y la lucha contra la crisis climática han fracasado. E invitó a los países desarrollados a cambiar el rumbo. “Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas”. Y convocó al mundo a salvar la Amazonía.

Sin duda, la lucha contra las drogas ha sido desigual, un fracaso, y tiene que cambiar, pues si hay consumo, hay negocio y producción, que se da en nuestra ‘Colombia herida’. Entonces sí, se necesita un mayor compromiso de Estados Unidos y de Europa, tal vez en menos persecución y más tratamiento médico, más prevención, más educación. Recuerdo que el valiente exfiscal Gustavo de Greiff, quien combatía a muerte a los carteles del narcotráfico, propuso legalizar la droga y muchos le echaron humo. No será de un tajo, pero ‘pabloatinamente’, como decía Pedro Picapiedra, el mundo lo terminará haciendo.

El narcotráfico ha sido la desgracia de Colombia y la humanidad. Aquí hemos puesto la peor parte. Ese negocio ha matado a nuestros mejores hombres y mujeres, políticos y magistrados, policías y soldados, ha enviciado a miles de jóvenes, es la caja fuerte de las guerrillas y las bandas criminales, que a su vez han causado violencia, miles de soldados, labriegos y niños campesinos mutilados.

Cómo será que tenemos una Selección Colombia de fútbol de amputados que va al Mundial de Turquía, que arranca este 30 de septiembre. Solo en 2022 han sido asesinados 128 líderes sociales. Uno podría decir, al estilo Petro, que nuestros ríos han crecido con lágrimas de dolor.

Entonces, bueno el discurso ante la ONU, pero como tal vez el mundo mire para los anillos de Neptuno, sin dejar de buscar salidas, no podemos aflojar aquí en la lucha. Hay que respaldar a nuestras Fuerzas Armadas, seguir la sustitución y erradicación y no dejar solos a los campesinos y ganaderos.

En las invasiones de tierras, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo dice que grupos ilegales están detrás de una de cada diez. Y los grupos ilegales viven del narcotráfico. Ahí es complicado “privilegiar el diálogo”, pues las bandas pueden estar diciendo “exprópiese”. Las invasiones son quizás el problema más grave que hay hoy en Colombia. Está en peligro la propiedad privada, que debe defender constitucionalmente el Estado.

A esto no se puede llegar tarde, como le pasó a Petro, muy a la colombiana, en la cena en Nueva York, a la que invitó Biden, junto con más de cien mandatarios. Como aquí, por “un trancón horrible, caray”, el Presidente llegó una hora tarde, despeinado y sudando. Estaba reunido con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, pero Biden dijo ‘no Jonás, no lo puedo esperar’ y no hubo encuentro.

Hay muchas cosas que no dan espera. Ante las invasiones, que aumentan cada día, las autoridades no pueden quedar en un trancón, pues 48 horas después se pueden volver años.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

