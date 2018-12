De armas dejar

Ayer era el Día de los Santos Inocentes, en honor a los niños menores de dos años que Herodes mandó degollar porque pensaba que ahí caería Jesús de Nazaret.

La humanidad lo conmemora con humor, quizá por burlarse de Herodes, que no se salió con la suya. El humor ayuda a una sociedad que vive entre la lágrima y la risa. Ayer se jugaron los inocentes. No faltó el que comentaba que Petro y Peñalosa habían montado juntos en TransMiCable, celebrando su obra común.



Pero hay hechos que podrían pasar por inocentes y son importantes para el país. Por ejemplo, el anuncio, según fuentes de alta infidelidad, de que el Centro Democrático retira parte de su participación burocrática porque le da pena que digan que es la más alta en el gobierno de Duque y que Uribe se va de la vida pública y se dedicará a pintar y a terminar su libro de poesía. Me gustas cuando cabalgas porque estás como ausente.



Fue importante también la carta que el presidente Donald Trump le envió a Iván Duque sobre el porte ilegal de armas. Es una misiva de largo alcance en la que Trump expone la amarga experiencia de Estados Unidos, donde hay 393 millones de armas pequeñas en manos de civiles. Y Donald Pump narra, “with tears in my eyes” –con lágrimas en los ojos–, que 33.000 personas mueren al año por estas armas en EE. UU. “Me parece una locura que el Centro Democrático promueva que se les permita a los colombianos el porte de armas para su defensa”, dice.



Y fue amable la respuesta de Duque, quien le contesta que Uribe y Pastrana lo mandan saludar y lo quieren conocer en persona. Qué va, es más fácil que renuncie Maduro que Trump rechace las armas en manos de civiles. Pásenla por inocentes, pero está bien el decreto sobre el porte de armas.



Cuando estamos fundiendo los fierros de muerte, cuando se hace una obra inteligente y significativa como la de Doris Salcedo, con más de 8.000 armas entregadas por las Farc, faltaba más que comenzáramos a venderlas aquí como pan, pan, pan caliente.



Ya han pasado los tiempos del viejo Oeste –yo de niño siempre quise saber cómo era el viejo Oeste, del que tanto hablaban. Lo imaginaba un tipo bigotudo y poderoso–.

Han pasado los tiempos en que los hombres andaban con el chopo en la pretina y la chequera en el bolsillo de la camisa para dejar ‘matadas’ a las mujeres. A lo mejor. Una vez escuché que una le decía a otra que el de Isidro era largo, que se le notaba la punta sobre la pierna. La otra dijo que el de su esposo era corto, pero que servía para lo mismo. Seguro pensaban en un tiro al aire con el 38.



Hay que desarmarnos, pero no solo física sino anímicamente, pues aquí lo que se debe curar es el alma social porque la intolerancia está apretando el gatillo. La sociedad anda enferma. Ya ni las vidas de los niños están a salvo. Según Medicina Legal, cada ocho horas muere violentamente un menor. En Samaná, Caldas, Hans Tafur, de 7 años, salía de rezar la novena al Niño Dios y, todo indica, fue abusado y apuñaleado. Qué horror. Y hay más casos recientes entre los 1.010 niños menores y adolescentes que murieron violentamente este año de enero a noviembre. Qué dolor, qué desgracia, qué injusticia.



No portemos armas. Pero, eso sí, necesitamos seguridad. Ejército y Policía, no nos desamparen ni de noche ni de día. Quiten también cuchillos, como es de ley. Porque los malditos atracadores siguen con su tecnología de punta. Y no pueden seguir matando por un celular. Un abrazo a la familia de William Lozano Amado, a quien unos rufianes mataron en Chapinero el pasado 22 de diciembre. No a las armas sin control. Pero son la justicia y el Gobierno los que tienen que ser ‘de armas tomar’. Señores jueces, que la ley no les haga pistola a las víctimas.



Feliz año, queridos lectores.

luioch@eltiempo.com.co