Conquistar la China

Llegó la hora de la verdad para las elecciones regionales de este domingo. Bogotá está ‘engalanada’, qué bueno, y es posible que no haya segunda vuelta. A eso nos debería llevar un voto inteligente que nos evite gastos y desgastes, más campaña sucia y mayor polarización. Y no venda su voto porque al que vendido vota se lo cobran gota a gota.



Pero, queridos lectores, hoy escribo sobre el viaje del presidente Gustavo Petro a la República Popular China, donde se entrevistó con el ingeniero y presidente de ese país, Xi Jinping. Al presidente Petro no es que le guste vivir elevado, pero ha resultado muy viajero, que no rima con austero. Sin embargo, de todos, este es uno de los periplos más importantes del mandatario. Porque hay muchos que podrían ser tarea de embajadores, más cuando, lo digo en chino, estamos chin chinco.

Era necesario para Colombia este viaje al gigante asiático, no Xi Jinping, que mide 1,80 m, sino la nación de más de 1.400 millones de habitantes, hasta el 2021, aunque el año pasado descendió un poquito, pues los chinos no quieren tener más chinos. Es el segundo país del mundo en intercambio comercial con Colombia después de Estados Unidos, cuyo Congreso debe ponerse las pilas, al menos nombrar embajador en propiedad.

Se pensó –así lo ambientó el Gobierno– que los mandatarios tratarían el tema del metro en Bogotá, donde Petlo, como le dicen allá, le pediría apoyo a Xi para que un tramo de la primera línea sea subterráneo. Nanai, para seguir en chino. En estos encuentros se tratan asuntos de Estado, no negocios de las empresas privadas ya firmados y adelantados como este. La de China es una diplomacia seria. Vista la realidad, nuestro presidente bajó un poco la caña, pero dijo en mandarín que si es soterrado él lo paga chang con chang. Lo malo es que no es él, sino nosotros, los que ya tomamos chang gua, chin calao, para seguir el idioma de Mao. Le toca al nuevo alcalde lidiar con eso y ser firme ante Petlo.

Lo que se conoce de este viaje, según el comunicado oficial, es bueno para Colombia. Se firmaron 12 instrumentos de cooperación, en los que se habla de que vamos a aumentar las exportaciones de carne bovina y la quinua, entre otros productos, imagina uno. Feichang hao. O sea, está muy bien.

Todo lo que reactive el campo es urgente. Y este era un viaje para cosechar, pues Xi sabe del agro. En su juventud él trabajó en el campo. No sé qué tan buen vendedor sea el presidente Petro y si en esos protocolos se podría ofrecerle, digamos, chontaduro, lulo, uchuva, granadilla, borojó, curuba, gulupa, la que se rompe y se chupa, “le tengo de lo mejor y la semana entrante le traigo la muestra, presidente Xi, no me diga no”.

Y debió ir Petro con el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, en busca de más mercado para nuestro grano. Los chinos están tomando mokachino. Y están abriendo tiendas como arroz. Colombia es el quinto proveedor, pero tenemos calidad y variedad para ser los primeros. Es la gran oportunidad de tomarnos un tinto con China.

La otra apuesta, aparte del petróleo que ya enviamos, es la infraestructura. Pero en especial en transporte férreo. Feichang hao. Ojalá, pues aquí necesitamos el tren, que decía un ingenioso que se llama así porque lo llevan y lo tren, pero lo acabaron. Tal vez lo descarriló la corrupción, en chino, el chang chu-llo. Este podría ser un transporte limpio y fuente de ayuda para el turismo. También habrá, según se supo, mayor desarrollo ambiental. Feichang hao. Ahora se necesita que Colombia se prepare, vías terciarias, y que cumpla. Es una ventana valiosa, presidente Petro, pero aquí es fundamental toda la cadena del sector productivo, la empresa privada. Sin ellos, será otro fracaso y quedamos como un chin-che. La nación somos todos. Záijián, o sea, nos pillamos.

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

