Lo aconsejable es ser positivo. Que es diferente a dar positivo. Eso sí asusta, porque aquí continúan muriendo un promedio de 200 personas al día por el covid. Y aún hay muchos a quienes les importan un lulo las medidas de prevención. Triste y miedoso.



Y, hablando de frutas, la carestía también se volvió una pandemia que puede matar de hambre a muchos. A lo mejor, la FAO no estaba tan descachada. Estamos en un momento en el que casi todo tiene tendencia al alza. La inflación va ya casi en una tasa del 7 %.



Los precios de los alimentos están imparables. El ‘patacón pisao’ ya no se pude ni bailar. Un plato nacional, que es santo de los pobres, el san Cocho, está prohibido. Un sancochito, según vi en una nota periodística, para tres personas sale por 50.000 pesos o más, casi el aumento del salario mínimo. Y con costilla, porque cuando no hay carne de lomo, de toda como. Y sin pensar en lo demás, porque hasta la cebolla nos saca lágrimas. Lo triste es que el campesino es el que menos gana. Así ha sido siempre, pues quien cosecha es el intermediario.



Toda la canasta familiar está cara, por diversos motivos. Por los precios internacionales del petróleo, por los precios de los insumos, pero el hecho es que mercar lo deja a uno con las criollas a dos manos, pues los precios han subido más del 100 por ciento. Esto es muy grave, pues aquí hay alto desempleo todavía, hay gente que no se ha recuperado, hay restaurantes que aguantaron el covid, pero los precios altos los pueden quebrar. Y hay una recuperación económica en riesgo.

También tenemos una violencia con tendencia al alza. Espanta la cifra del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, dada a conocer por este diario, de que en los primeros 33 días de este año fueron asesinados 17 líderes sociales y tres firmantes del acuerdo de paz. Eso da uno cada 46 horas. Y da rabia.



Y en las grandes ciudades, la gente ya casi sale a la calle de una vez con los brazos en alto. Las autoridades trabajan, pero los atracos –más de 30.000 en enero en el país– son cada vez más violentos. No es como antes, que los hampones le ponían a uno el cuchillo y “bájese de lo que lleve”. Uno podía decir, entre dientes apretados, “pasito que me está cortando”. A un amigo lo atracaron una vez, y el ladrón metió la mano y le tocó cañón, pues tenía el bolsillo roto. Entonces dijo: “Este man está pelado y le dieron para el transporte”. Hoy está más peligro que salir con Aida Merlano, pues los bandidos atacan, hieren, o matan y luego esculcan.



Todo está con tendencia al alza. No se salvan ni las mascotas, que son secuestradas, como sucedió esta semana en Chapinero, cuando unas ratas de dos patas, pistola en mano, le quitaron una bella bulldog francesa a su dueña, para exigir luego dos millones de rescate. Por suerte, dicen que el padre de uno de los chandosos les dijo que eso estaba muy mal, y tal vez porque la perrita francesa no les entendía, la devolvieron. Y la policía seguía el rastro.



Dirán que esta columna ya la he escrito. Pero es que todo está peor. El Gobierno en estos seis meses tiene que apurar el paso. Como los deportistas, los últimos metros son de más velocidad, de más coraje.



Hay que frenar las alzas y la violencia urgente. Hay que devolverle seguridad a la gente. Que al menos pueda salir con algo de tranquilidad a buscar el sustento. Mi fórmula machacona es defender y recuperar el campo, llevarle protección y asistencia técnica al campesino. Que gane por su labor. Hoy conozco a dos muchachos que llegaron a barrios del sur al rebusque. Dejaron a sus viejos porque allá no hay futuro. Como ellos hay miles que podrían producir alimentos, que aquí cuestan un ojo de la cara, como dijo el pirata. Piénsenlo, candidatos. Tengo propuestas. ¿O me lanzo por el Polvo Democrático?

LUIS NOÉ OCHOA

luioch@eltiempo.com

(Lea todas las columnas de Luis Noé Ochoa en EL TIEMPO, aquí)