¿Cómo nos ven?

Hoy amanecí preguntón, queridos lectores. ¿Cómo verán a Colombia desde el exterior? ¿Ven un país de gente valiosa, trabajadora, de deportistas, artistas, escritores, humoristas, académicos? ¿O de narcos, violentos, corruptos, que no aplicamos el ‘corruptus interruptus’? Báilenme ese Trump en la uña, dicen en EE. UU.

Este país es de gente pujante. Todos pujamos para conseguir el sustento. Pero, en serio, es de emprendedores, buenos en su mayoría. Estos días están de nuevo Nairo Quintana, ‘Supermán’ López, ‘Checho’ Henao, Darwin Atapuma, ciclistas que luchan codo a codo con los mejores del mundo en la Vuelta a España. Y Egan Bernal fue campeón del Tour de Francia.



Y Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, que ya ganaron este año el Wimbledon, ayer, en emotivo partido, se coronaron campeones en el US Open de Estados Unidos y confirmaron que son los número uno del mundo, en dobles. Esas son palabras mayores. Merecen una ovación nacional.

Y Falcao García, el ‘Tigre’, llegó al Galatasaray, de Turquía, y fue recibido por miles de aficionados, como toda una estrella de rock, como un Elvis the Pelvis… kaplan, kaplan (tigre, tigre), decían unos; león, león, coreaban otros, porque allá va a ser el ‘rey león’, pero tiene que jugar una Simba, como dicen los muchachos. Dios le bendiga esa zurda, ‘Tigre’… Y esa cuenta, porque cinco millones de dólares al año no los gana aquí ni un congresista. Y ahí está James Rodríguez en Real Madrid, a quien le dicen que necesita recargar porque no tiene minutos, pero es un jugador virtuoso, nuestro ‘10’. Un orgullo.



Y Caterine Ibargüen, nuestra mellada de oro. Y Giovanny Urshela, el de la pelota caliente, no porque tenga muchos hijos, sino por beisbolista que la saca del estadio en los Yankees de Nueva York, nada menos. Va a ser una estrella.



Y están la actriz Sofía Vergara, bella y talentosa. Y Shakira, Carlos Vives, Juanes, J Balvin, Jorge Velosa… O un artista universal como Fernando Botero, o nuestros premios nobel García Márquez y Juan Manuel Santos; o Doris Salcedo, la artista de la paz. La lista de colombianos valiosos es larga. Está Álvaro –no se ilusionen, uribistas– Mutis, autor de Maqroll el Gaviero.



Qué orgullo, pero unos pocos dañan esa imagen que podría ponernos como uno de los países más atractivos del mundo. Tenemos de todo para serlo. Ciudad Perdida, caño Cristales, la Catedral de Sal, el santuario de las Lajas, el cañón de Chicamocha, Suaita, Santander, el parque Tayrona.



Pero, como no falta el hongo hediondo entre las flores, tenemos narcos y guerrilleros, que son los mismos; unos alias como el ‘Piojo’, que debe parar en la cana. Y ahora dan palos de ciego ‘Santrich’, ‘Márquez’, el ‘Paisa’, ‘Romaña’, que duraron cinco años negociando, firmaron la paz, aplaudieron y luego retomaron las armas. Narcos. Y aparecen alias Mayinbú y ‘Marlon’, de la mano del cartel de Sinaloa, que al parecer mataron a la candidata a la alcaldía de Suárez, la valiente madre Karina García Sierra.



Gracias a los que le dan buen nombre a este país. Pero ¿qué hacemos frente a los que acaban con él? Combatir el narco, lo primero. Y dejémonos de vainas, como decía la inolvidable serie de TV. Hay que unirnos. Que se acabe esa polarización que mata como las balas. Es clave lo que dijo ayer en este diario el excomisionado de paz Sergio Jaramillo: hay que hacer una tregua política para la paz.



Políticos honestos, que los hay, unan fuerzas en esta campaña, y con grandeza y valor, pongan el país por encima de ambiciones políticas. No dejen que lleguen las fichas de las mafias al poder local. Política limpia. Y todos con nuestras Fuerzas Armadas. Así se verá que los buenos somos más.



luioch@eltiempo.com