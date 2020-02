En esta sociedad cargada de tigre, cada semana trae su afán, o su tragedia, o su espectáculo, o su pelea. En la que termina se robó el show el feo altercado en vivo, y en directo a la mandíbula, entre los periodistas Vicky Dávila y el alto consejero de las Comunicaciones de la Presidencia, Hassan Nassar.

Como se sabe, Vicky se salió de casillas y, congestionada, le espetó –o mejor, no lo espetó, como decía un niño– una serie de insultos, entre ellos “trepador, fracasado, inepto, inútil, payaso, bárbaro, tipejo peludo, cobarde, badulaque, Tarzán, Archibaldo, cosa peluda...”; me quedé sin respiración.



Este será el récord Guinness de insultos en serie en vivo, ante la respetable audiencia. Menos mal, Hassan se retiró, ‘se fue el muy cobarde’, diría ella, pues tal vez un poco más y escuchamos ‘si me lo encuentro, le doy en la cara, marica’ y otras, atragantadas.



No tomo partido, como diría James Rodríguez, pero fue un hecho vergonzoso para el bello oficio. Envía un mal mensaje. El periodismo debe mantener su altura, y no en el avión presidencial. Con razón, el Círculo de Periodistas de Bogotá, sonrojado, dio a conocer un comunicado en el que dice que fue un altercado “bochornoso” y les pide a los periodistas que se disculpen ante el país. Hasta ahora, el oportuno llamado ha ‘fracasado’, ha sido ‘inútil’.



El asunto comenzó en una entrevista amable, como entre viejos amigos, viejos críticos de Santos, además. ‘Me encanta verte, Archibaldo; perdón, Hassan’. Y ella empezó a preguntarle al ‘peludo’ consejero sobre el viaje de la primera dama en el avión presidencial al parque Panaca, en Armenia, para celebrarle el cumpleaños a una hija del Presidente, con varios compañeros y sus mamás.



Lo que pasa es que Tarzán Nassar –ya voy confundido con los nombres– iba preparado y llevaba un ‘archivaldo’, o una lista de los periodistas que habían viajado, invitados, en el avión presidencial, entre ellos Vicky y su esposo, a la canonización de la madre Laura. Y ahí fue Troya y Moya, madre Santísima.



Pues, si el consejero lo tenía calculado así, de puro avión, le salió: la polémica del uso o abuso de la aeronave al servicio del Presidente de la República pasó a segundas nubes, y el país quedó hablando de la pelea. Como se sabe, varios mandatarios han tenido estos problemas, que en épocas de austeridad no se ven muy católicos, como diría la madre Laura. Entonces, Hassan no resultó un ‘fracasado’.



Adjetivos descalificativos aparte, hay unos que no entendí como agravios. Claro, ‘es el tonito’, como dicen las señoras. Pero a mí, por ejemplo, si mi esposa un día me dice ‘huy, Tarzán’, me hará coger el bejuco de la felicidad. Tarzán significa agilidad, poder, fuerza; un hombre capaz de dominar a las fieras, sin micrófono, desde luego, pues en la selva no hay. Y qué tal que me diga ‘cosa, o cosita peluda’... pues pego un grito tarzánico de alegría. Tampoco me molestaría que me dijeran Archibaldo, que es un muñeco ‘peludo’, de Plaza Sésamo, que enseña a los niños a saltar o a conocer las distancias, pero no entre Bogotá y Panaca, sino distancias cortas.



Pero, cuidado. Detrás de todo hay algo de fondo y delicado. El alto y melenudo consejero es un vocero del Presidente, lo representaba ahí, en el trato con la prensa. Faltó que Duque, el piloto de la aeronave de este país, se pronunciara sobre todo este episodio. Y no dar la imagen de “dejar hacer, dejar pasar”.



Y hay más: lo que he llamado el ‘coronabilis’, ese virus que se contagia boca a boca. La bilis rebotada a la que llevaron la violencia y los políticos a esta sociedad en todo nivel. Bueno, y en el mundo, porque Nancy Pelosi, no peluda, le rompe los discursos a Trump, y ese Tarzán, ese Archibaldo se niega a darle la mano. Serenémonos, monos, decía Chita.



Luis Noé Ochoa

