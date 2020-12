Llegó diciembre con su alegría, mes de parranda y de prevención, en que se baila de noche y día, muy fumigados con alcohol. ¿Qué tanta alegría trae este diciembre? El año ha sido muy duro y triste en todo el mundo. En Colombia van más de 37.000 muertos por covid-19. Hay más de 1’233.000 recuperados y eso alegra, pero en más de 37.000 hogares hay luto, faltarán miembros de familia por quienes este lunes 7 de diciembre, día para recordar la Inmaculada Concepción de María, se prenderán muchas velitas cargadas de fe y peticiones.

Para esta primera de las fiestas decembrinas hay vientos fríos que intentan apagar las velas, pero hay que prenderlas con esperanza en un futuro mejor. Eso sí, sin aglomeraciones, pues el covid se sabe colar en las reuniones, es peligroso como la pólvora mal manejada, que ya ha dejado 16 quemados estos días. No aprendemos.



Aquí hay muchos motivos para prenderle velas a la Inmaculada. Miles. Tenemos que prenderlas, por millones, para que llegue pronto la vacuna contra el covid-19, pues ya, como una luz al final del túnel, el Reino Unido comienza a aplicar la de Pfizer y BioNtech. Pero es que el Reino es unido; en cambio, aquí, donde nos peleamos por una natilla, donde a todo le metemos política, protagonismo y envidias, hay que pedirle a María que nos dé una mano y llegue en el primer semestre. Porque se ve lejana. Oh, sapiencia suma, que al nivel de un niño te hayas rebajado, ven con la vacuna, ven no tardes tanto. ¡Oh, Adonai potente que a Moisés hablando, que al ministro Ruiz diste los mandatos, ¡ah, ven prontamente para vacunarnos!

Suena exagerado. Lo es, pero en Colombia estamos y aquí los corruptos nos vacunan a diario sin consideración. A ver si Pfizer, por ejemplo, inventa una contra el gen de la corrupción. Le podríamos comprar miles de dosis, aunque haya serrucho por debajo. Es que los indolentes corruptos se roban hasta una lápida. ¿Qué tal esa noticia que produce indignación, de que, según la Contraloría General, 28.000 raciones del programa Canasta Nutricional del ICBF fueron entregadas a 25 niños y 15.000 acudientes muertos? O mejor, a los muertos de la risa.



En medio de la pandemia, cuando estas comidas eran la nutrición para niños de 0 a 5 años, para madres gestantes y familias vulnerables, tan vulnerables que los robaron, terminamos nutriendo a los corruptos, a las “ratas de alcantarilla”, dijo Duque. Pero esas ratas vienen de hace rato, Presidente. Lirio de los valles, bella flor de campo, que agarren las ratas, que no tarden tanto.



Indigna que se descubra que una madre en Chimichagua, Cesar, aparezca recibiendo una ración para 172 hijos. Ni la madre Eva tuvo tantos. En Santander, un hombre –no parió tantos niños, sería noticia mundial– tenía también 195 personas a cargo. Si así fue, todos tienen que ser condenados y expuestos sin tapabocas. Pongamos muchas velas para que se pase de la condena verbal a la intramural, pues la justicia como que no tiene velas en este entierro. Oh, divino infante, ven a condenarlos.



Adiós, padre Alfonso Llano, que Jesús, a quien adoró y representó, lo haya recibido junto a don Hernando Santos, su grande amigo. Encuentro de justos. Y gracias por esa bendición que un día nos dio. Pida desde allá por este país, que necesita ayuda celestial.



Luis Noé Ochoa

luioch@eltiempo.com