En manos de las madres

Yo no sé qué nos pasó. Hasta hace un par de años éramos el país más feliz del mundo. Así fuera contentillo anímico, hasta no hace mucho podíamos encontrarnos, estrecharnos la mano, abrazarnos sin prevención –como lo deben hacer los de Comité del Paro y el Gobierno–, reunirnos, planificar, producir, crear empresa, viajar, departir, vernos sonreír, ir a un cine, a camping o a El Campín. Muchos, como dijo un piojo infiel, se echaban su cana al aire.

Hasta hace poco, mayo era un mes distinto. Era de lluvias e inundaciones, pero poético, de afecto, de flores frescas y amorosas, y de comercio, de regalos, restaurantes llenos, con fila y mesas alegres, con tarjetas de crédito a la carta. Pero sí éramos más bien felices. Era el mes de la madre, de verdad, como ha sido siempre. No como ahora que el mejor regalo es la vacuna.



Hoy, cuando su mes se está yendo, como parecen irse las esperanzas de tantas soluciones que necesitamos, quiero enviarles a todas las madres una voz de admiración, de gratitud y de solidaridad. Colombia, que ayer cumplió un mes de paro, sufre. O mejor, sufrimos todos los hijos de este país gris en el que hasta el sol se resiste a salir, no sea que lo coja un bloqueo. Es que estamos en un total desmadre.

Por los lados del covid, el panorama es muy triste. Vamos llegando a 87.000 muertes, con un promedio de unos 500 decesos al día. Y las cifras de contagio, que no bajan, están sobre 25.000 diarias. Las camas UCI en el país, copadas en un 85 por ciento. Como para hacerse cruces, como dice la muerte.



Por los lados del paro, ya vamos en más de 10 billones de pesos en pérdidas. Las cifras de muertes no son claras: que 42, que 57, que no todas fueron por causa del paro. Pero son muertes violentas, son dolor, tragedias, madres inconsolables, pérdidas irreparables. Y en heridos parece haber empate. Más de 900 civiles y más de 900 policías. Y hay bloqueos, que también han causado muertes, hambre y especulación; hay ataques a las misiones médicas; hay violaciones sexuales y de los derechos humanos. Peor no puede ser.



¿No podremos parar esta desgracia, o al menos mitigarla? Yo creo que sí. Pienso que estamos en sus manos. Ya mucho sufrieron las valientes Madres de Mayo, en espera de sus hijos desaparecidos; mucho han padecido las madres de Soacha, por los ‘falsos positivos’. No sea que veamos una plaza de Bolívar llena de fotos y reclamos de las madres del paro.



Ustedes son, por lo general, la sabiduría y el consejo desinteresado. La mano que mece la cuna puede gobernar el mundo, dijo el poeta Wallace. Cada una desde su lugar, madre de un policía, de un miembro del Esmad, de un vándalo, de un tirapiedra, de un dirigente sindical, de un bloqueador, de un líder, del primer líder, puede poner una gota de sensatez, que una por una forman un río. Las marchas del silencio son ejemplo y muestra de cansancio con la violencia. Y ahí había madres.



Los jóvenes, sus queridos jóvenes, tienen razón en exigir equidad, oportunidades, participación, y sus protestas son legítimas porque aquí hay una brecha social por la que caben muchas marchas. Pero detrás aprovechan fuerzas oscuras que destruyen lo que les sirve a ellos y a los marchantes pacíficos. A todos. Y ojo, en los incendios se están quemando expedientes judiciales. Va la madre.



Madres de todos, esto está lento y costoso. Pidan celeridad en las negociaciones, que hoy apenas se avanza en la firma de un preacuerdo de garantías para la protesta. O sea, esta no es mesa de paro, sino de parto. Pidan y pidamos paz, voluntad y liderazgo, que todos piensen que esta madre patria merece mejor suerte. Y la madre para los que sigan causándoles dolor a las madres.



Luis Noé Ochoa

luioch@eltiempo.com.co