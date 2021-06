Juego limpio, señores

Sí, en este país dispar, de paros y disparos, estamos cansados y con miedo. Casi cuarenta días de protestas, justas, claro, pero aprovechadas por los violentos, nos han arruinado más. Ni la venta de cacerolas ha logrado reactivar la economía. Se calcula en casi 11 billones de pesos las pérdidas. Empresas y negocios con la reja abajo, y más desempleo, que ya venía mal. Y en muertes, más de 45. Hay desaparecidos. ¿Cómo será que la esperanza, que es lo último que se pierde, como que tampoco aparece? ¿Alguien puso la denuncia?

Pero necesitamos algo positivo que nos revitalice. Un cambio de actitud o de camiseta. Pienso en la amarilla de Colombia. Este jueves jugó la Selección, y, de entrada, les doy las gracias a los muchachos por el coraje y la entrega. Y porque en medio de tanto duelo, odio, polarización y destrucción, esos triunfos convocan y animan el espíritu.



Creo que hasta los violentos hicieron un alto. Imagino a los del Esmad sin el escudo, y a los del otro lado sin la piedra afuera, sin capuchas, viendo el partido y gritando los goles. Todos haciendo fuerza para el mismo lado. Imagino a muchos “positivos para covid”, este terrible mal que nos ha costado más de 90.000 vidas, por un rato alejados de la angustia y la incertidumbre. Y así en muchos escenarios de preocupación, pues un partido de la Selección, más si se gana, es un bálsamo. La Selección, además, es un ejemplo. Así como está Colombia, ellos también tenían el agua al cuello, pues habían hecho un fiasco porque –según dijeron las buenas lenguas– se agarraron en el camerino y jugaron, pero con los sentimientos del país. 3-0 nos ganó Uruguay. 6-1, Ecuador, que nos dio por el cui.

Es hora de pensar en el país, en esa juventud que dicen defender, vestida de futuro, que está que se juega y no tiene canchas. FACEBOOK

TWITTER

Pues el jueves vimos otra Colombia, con nuevo director técnico, con otra actitud, jugando como equipo, haciendo bloqueos, de los buenos, no los que arruinan. Y nosotros, alejados de la política, hasta gritamos gol de Uribe, aplaudimos el buen juego por las bandas –las buenas bandas– y nos volvimos a emocionar con los tiros libres, no los tiros al aire libre y de grueso calibre. Todo para aplaudir.



Y entonces piensa uno si entre el Gobierno y el comité del paro no pueden jugar como equipo, pensando en Colombia. Si no es hora de que haya unidad y grandeza en los camerinos, pues de lo contrario nos golean los enemigos de la democracia.



No es que esté pidiendo que se cambie al director técnico de la ‘Casa de Nari’, que tiene contrato hasta el 2022, pero ya llevamos casi 40 días, y mucho toque toque y de aquello, de resultados, nada. Apenas ayer iban en 16 de los 31 puntos del preacuerdo para un acuerdo. O sea, para ver cómo se juega el partido. Que cambio de árbitros, que el césped muy alto, piden que se juegue sin policía, el sol les pica y siguen echándose bloqueador. ¡Juego limpio, señores! Todos, sin mediciones políticas o personales, deben ponerse la camiseta nacional. Es hora de pensar en el país, en esa juventud que dicen defender, vestida de futuro, que está que se juega y no tiene canchas.



Y mientras tanto, afuera, las barras bravas siguen destruyendo el país. Se necesita que haya un diálogo franco, sincero. ¿Han entendido bien la responsabilidad histórica y lo que el país espera de ustedes?



Y un partido aparte nos jugamos a partir del 8, con las aperturas, que son necesarias, pero se dan en medio de marchas, cuando están muriendo por covid 540 personas diarias, más de 25.000 se contagian y las UCI, al tope. Depende de cada uno, pero se necesita un transporte controlado, no donde la gente va tapabocas con tapabocas. Las empresas deben coordinar horarios y reforzar el trabajo en casa. Hay que aumentar vías para ciclistas y acelerar la vacunación. Aquí sí que se necesita un trabajo serio de todos, o muchos más terminaremos en el equipo de san Pedro.



Luis Noé Ochoa

luioch@eltiempo.com.co