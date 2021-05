Hay frases que se nos quedan hasta que la muerte no se pare. Recuerdo aquella cuando los mayores, en situación de pobreza, como la impresionante que revela el Dane ahora, decían a brazo cruzado: “No sabe uno qué camino coger”.

Creo que hoy –estas semanas, en especial– vivimos una de las situaciones más difíciles de toda la historia de Colombia. Hay muchos vientos en contra. Primero, el enemigo invisible que sigue causando dolor y muerte, aunque casi todos andamos con el alcohol al cinto. Digo casi, pues hay algunos irresponsables.



Produce escalofrío ver que ya pasamos de 73.000 muertos por covid y que la cifra de decesos diarios superó los 500. Da miedo y tristeza saber de tragedias familiares, personas que cada día caen a cama, o se van para siempre, amigos cercanos, vecinos con quienes a lo mejor nos cruzamos un día y nuestras mascotas se batieron la cola.

Duele que haya casas donde lo que menos se use sean los cubiertos. Y, además, hay alto desempleo. Y los pobres dicen pido, pido, pido cuando tienen hambre, cuando tienen frío. FACEBOOK

TWITTER

Y hay temor ahora de que sea peor dentro de un par de semanas, después de las marchas, pues parece que se le tiene más miedo a la reforma fiscal del Gobierno que al covid y los líderes convocaron a salir a la calle para tumbarla. El pueblo necesita expresar sus descontentos, y creo que esta reforma, que grava los servicios públicos, incluida a luz perpetua, pues les ponen IVA a los servicios fúnebres en plena mortandad, debe ser reformada. De hecho, el Gobierno la envío muy greñuda para peluquería en Senado, pero salir con el covid infiltrado como vándalo tenía pinta de caminar en campo minado.



Además, porque la gran mayoría se manifiesta pacíficamente, con la razón como escudo, pero aquí hay vandalismo agazapado que aprovecha hasta una primera comunión para tirar ladrillo. Hay una mezcla peligrosa: hay milicias, desespero, rabia, hambre y desempleo. ¿Quién está detrás de esos delincuentes que desvirtúan la protesta legítima?



El hecho es que hubo 4 muertos, más de 200 heridos y destrucción del MIO, en Cali, y del tuyo y nuestro en Bogotá, que son bienes del pueblo, y costará impuestos reconstruirlos. Cuando baje la pandemia debemos hacer una marcha contra los vándalos y que Doris Salcedo cree un monumento que condene la destrucción. Un bus quemado, pues hay que crear repudio a los violentos.



Pero unos pocos chamizos no pueden tapar el bosque. Hay serios problemas, y el Gobierno debe escuchar el clamor de la gente. Se necesita una reforma que no envíe a la pobreza a la clase media. Porque las cifras del Dane asustan. Colombia cerró el 2020 con 21 millones de personas en condición de pobreza, y hay 7,5 en pobreza extrema, es decir que se acuestan con hambre. Duele que haya casas donde lo que menos se use sean los cubiertos. Y, además, hay alto desempleo. Y los pobres dicen pido, pido, pido cuando tienen hambre, cuando tienen frío.



Y hay violencia y desplazamiento. El país está mal, se está acostando no solo con hambre, sino con música, pues en las noches suena ‘La cacerola vacía’ en mi mayor... pobreza.



Las UCI están al tope, y las vacunas no llegan. “No sabe uno qué camino coger”, pero el Gobierno sí debe saber. Hay cosas vitales: vacunas, reactivar el empleo e impulsar el campo. Y enviar mensajes de esperanza, saber comunicar. Y se necesita grandeza de todos. El Gobierno debe enviar señales de consenso, de austeridad, debe bajar el gasto público y combatir la corrupción. En esto, yo tengo un sueño, dijo un congresista y se quedó dormido en la curul, pero el Congreso, fresco, no quiere estudiar el estatuto anticorrupción. Llame, Presidente, a exministros de Hacienda, que ellos saben y pueden arreglarle ese frondio peinado a la reforma. Y nos queda encomendarnos al hermano venezolano, pues él está del lado de los pobres. No Maduro, sino el beato José Gregorio Hernández.



Luis Noé Ochoa

luioch@eltiempo.com.co