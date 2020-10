Trump, asintomático

Ahí vamos, queridos lectores: 16,9 por ciento de desempleo, 26.196 muertos por la pandemia, más de 6.379 homicidios este año, 61 masacres; con miedo de salir, pero tratando de resurgir, reabriendo universidades, colegios y playas donde se puede ir sin tanga, pero nunca sin tapabocas. Esta diminuta prenda que no nos deja ver una de las partes más bellas del ser humano –el tapabocas, no la tanga– es vital y no debe ser opcional, sino obligatoria. De ella dependemos todos, sin distinción de clase social o credo.

Ahí está el caso de Donald Trump, tal vez el hombre más poderoso sobre la Tierra, después del papa Francisco, claro, que el jueves dio positivo por coronavirus junto con su esposa, Melania. Aunque unos dicen que puede ser cuento chino, como decía Pavarotti, estaba cantado. Trump no tomó en serio la pandemia y fue irresponsable con su pueblo y con su family.



En el país del Tío Sam han muerto ya 208.000 personas por covid-19. Y él es señalado de no tomar las medidas de prevención a tiempo. Es que inclusive rechazó el tapabocas. Él había declarado en marzo –no la renta, porque no paga– que llevar mascarilla era signo de debilidad. Ya obligado por las dolorosas circunstancias, con una triste contabilidad de casi 150.000 muertos, se puso una negra y dijo que usar mask era “patriótico”.

Lamentable que haya resultado positivo, desde luego, y hay que desear que se recupere pronto, aunque al parecer es asintomático. Bueno, él luce asintomático a todo: a la mentira, a la ofensa, al racismo, al machismo, a las leyes. Y a lo mejor ahora siga tomando hidroxicloroquina, cuyo efecto no está probado. Recordemos que a mediados de mayo había dicho: “Hace un par de semanas, comencé a tomarla”. Aunque parece que él toma es hidroxicloro-inquina.



Que se cure don Donald, pero es por lo menos irónico que quien odia a China tenga el feroz bicho que tocó a su puerta, Tik-Tok, y que es más letal en personas de la tercera edad –Trump tiene 74 years– y con sobrepeso. Él suele ser muy pesado.



Lo demostró en el debate del martes pasado, que fue un fiasco: agresivo, lejos del tono de dos estadistas de la primera potencia, de potencia intelectual, con un Trump que interrumpía más que borracho hablador. Tanto que Biden le dijo la frase del rey Juan Carlos al finado Hugo Chávez, “¿Por qué no te callas?”. El debate fue calificado como el peor de la historia, lo mismo que le dijo Biden a Trump. ¿Y qué tal que lo reelijan?



Pero no nos extrañemos. El señor Biden no dice mucho, pero es correcto; en cambio, del hoy presidente de Estados Unidos se puede esperar cualquier cosa. Como la Chimoltrufia, así como dice una cosa, dice la otra. En mayo de 2017 había felicitado al presidente Santos y le expresó que se sentía orgulloso de conocerlo y lo congratuló por el “fantástico trabajo”, al lograr firmar la paz. Y ahora, en campaña, refiriéndose al proceso, dijo que por esa vía se les había entregado el país al narcotráfico y al terrorismo... Dijo más contra Santos y contra Colombia. ¿Nación entregada al narcotráfico?



Y aquí, polarizados, llenos de odio, no somos capaces de pronunciarnos como país. El Gobierno también resultó asintomático, y no dice ni ñu, como afirman en África. Cuando debió defender una cosa que se llama soberanía y dignidad nacional. Y muchos, por odio, lo vieron como Trumpcito bonito, de mechón templadito, hidroxicloro inquínico contra Santos, pero ignoraron que había estornudado contra Colombia. Ese es nuestro problema, que no nos unimos, que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, así nos patee debajo del ombligo. Qué triste. Les echo un cuento corto: “Había una vez un país que perdió la altivez”.



Luis Noé Ochoa

