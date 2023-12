No alcanzan las velitas

En este país del Sagrado Corazón de Jesús o de la Virgen de Chiquinquirá –ellos nos protegen en unidad nacional–, el Día de las Velitas es el verdadero comienzo de la Navidad.

Es uno de los más importantes de estas festividades, porque no se trata de fiesta etílica, aunque no faltan quienes se ‘prenden’ más que las velitas, sino de un acto de fe y esperanza. La noche de este jueves me bajé del BM, quiero decir, del bus municipal, y me dio por caminar un ratico, a riesgo de que a un malandro se le fueran las luces. Porque si aquí caminaran María y san José, les robarían el burro. Veía en casas y conjuntos residenciales a las familias reunidas, niños, adultos y viejos, aunque en forma elegante ahora toca decirles adultos mayores. Qué tal Bugs Bunny diciendo: ‘¿Qué hay de nuevo, adulto mayor?’.

El propósito de esta fecha es la unidad familiar, mientras se conmemora la concepción sin pecado de la Virgen María y se piden los deseos íntimos de cada quien, o por el país, o por el mundo. Solo Dios y la Virgen sabrán de las necesidades de esta nación, pero si se hiciera una encuesta sobre por qué ora cada colombiano estas noches, tal vez se cambiaría la forma de gobernar. De golpe Petro retiraría algunas reformas, cambiaria ministros, los violentos serían menos cafres, todos seríamos más generosos, etc.

Desde la calle, este ilustre desconocido pensaba en que habría unos 350, 400 o 500 hogares donde las luces no se apagan con la esperanza de que regrese su familiar secuestrado. Aunque ‘Antonio García’, del Eln, dice que ellos no tienen secuestrados, sino “prisioneros” o “retenidos”. Ja. Como los llame, ¿por qué no los liberan?

Una de las velitas de toda Colombia tiene que ser para que esta sea la condición ‘sine qua non’ –por irme al latín, porque quiere decir ‘impajaritable’– para seguir los diálogos. Este crimen inhumano no solo golpea a quien está en esa condición humillante, sino a toda la familia. ‘Antonio García’ y todos los que tienen secuestrados, piensen si fuera un familiar suyo y dejen que todos regresen en estas fechas a sus hogares si de verdad quieren un país en paz. Algo de humanidad descarga el alma, señores.

En mi caminata, entre pitos y matracas –dije matracas, no me atracas–, en un país en donde los políticos suelen poner una vela a Dios y otra al diablo, imaginaba qué velitas prendería Petro. Una para que la popularidad flamee mejor, pues la favorabilidad anda apenas en el 35 %. Otra por la ‘paz total’, bonito esfuerzo, pero que por ahora necesita millones de velitas. Otra, tal vez, para que el ministro de Salud –si es que no habla autorizado por el pesebre de Casa de Nariño– deje de meter la pata. “Triplicaron las camas de cuidado intensivo porque es un negocio. Ningún país del mundo tuvo que ampliar las UCI como las ampliamos aquí”, dijo tranquilo. Es que el covid, señor ministro, nos cogió con los calzones abajo. Las UCI eran urgentes, eran un clamor nacional, la gente se moría por centenares por falta de ellas. Los médicos, sus colegas, lloraban, impotentes y ‘emputentes’, por falta de elementos. Miles de personas que lograron estas camas hoy agradecen. Con afecto le diría como les dicen a los viejitos ante el chocolate hirviendo: “Cuide su lengua”.

Yo prendí unas velitas por la paz del país y el mundo, claro –en la guerra de Israel y Hamás ya van más de 18.000 muertos, por Dios–; para que muchos congresistas no sufran de diabetes, pues se están desmandando en dulce, pero no dulce Jesús mío, mi Niño adorado, sino dulce enmermelado; y por los niños, que deben estar lejos de la pólvora. En estos primeros ocho días ya van 28 menores de edad heridos. Querida Policía, actúe, decomise, detenga. Y prendí otra por los líderes sociales y defensores de derechos humanos, pues este año, según Indepaz, han sido asesinados 157. Paren, que un día no alcanzarán las velitas.

